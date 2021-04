Maridatge de sardanes i pintura

La Cobla Jovenívola de Sabadell i l'artista plàstic bagenc Quim Moya van estrenar dissabte a Artés, amb les entrades exhaurides, el seu nou muntatge Pintant sardanes, ballant colors. Moya pintava, en directe, quadres a l'estil de pintors com Ramon Casas, Picasso o Dalí, inspirats per les sardanes interpretades per la cobla, d'autors com Josep Serra, Antoni Juncà, Xavi Ventosa, entre d'altres. La peça titulada La Sardana, Eterna de Josep Viader, sobre un poema de l'artesenc Francesc Blancher, i el retrat del mateix, acabat de pintar per l'artista in situ, va cloure el concert.