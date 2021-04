El concurs de relats de Regió7 estrena premis en metà·lic i una mostra de dibuix

Regió7 torna a convocar aquest 2021 el Concurs de relats breus de Sant Jordi i ho fa amb una novena edició que tindrà dues novetats rellevants: la primera, és que les tres millors obres del certamen rebran un premi en metàl·lic i, la segona, que deu artistes de la Catalunya Central s'encarregaran de convertir en il·lustració els deu textos finalistes. Els dibuixos formaran part d'una mostra que es podrà veure a diferents espais expositius de Manresa, com la Biblioteca del Casino i la Biblioteca de l'Ateneu Les Bases.

Ambdues novetats són possible gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Manresa amb el certamen, que enguany proposa als lectors escriure un relat curt sobre el tema Sant Jordi, 10 anys després de matar el drac. Els interessats hauran d'imaginar què podria passar una dècada després del final convencional de la llegenda i plasmar-ho en només 1.500 caràcters (espais inclosos). Hi ha temps de fer arribar els escrits fins al diumenge 9 de maig. S'ha de fer a través d'aquesta pàgina (utilitzant el formulari de la part inferior) i en un format Word o similar, que permeti l'edició dels textos (no en PDF).

Una vegada tancat el termini de presentació de relats, l'equip de correcció i redacció de Regió7 farà una selecció de deu obres finalistes, que tindran totes elles premi. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística. En una fase següent, un jurat de primer nivell, format per escriptors, persones relacionades amb el món literari i representants d'aquests diari i del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, seran els encarregats d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades en les edicions de paper i digital de Regió7. Els membres del jurat s'anunciaran en els propers dies.

En les vuit edicions celebrades fins ara, el primer premi se l'ha endut una dona i el palmarès és clarament femení. El formen Marta Figueras (2013), Maria Carme Martín (2014), Ignacia Nacenta (Sant 2015), Carme Garrido (2016 i 2017), Paula Rubiralta (2018), Íngrid Perarnau (2019) i Maria Teresa Guarro (2020).

100 euros per al primer premi



L'autor del millor relat d'aquesta novena convocatòria rebrà 100 euros de premi, una subscripció digital trimestral a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i una targeta regal de 50 euros per bescanviar per llibres digitals a Libelista. El segon premi estarà recompensat amb 50 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i una targeta regal de 30 euros de Libelista. I el tercer, també rebrà 50 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un targeta regal de 20 euros de Libelista. A més, les 10 obres finalistes es convertiran en una il·lustració que s'exposarà i rebran un petit lot de llibres d'Angle Editorial i Farell Editors, col·laboradors del concurs juntament amb l'Ajuntament, Llibres Parcir i Libelista.

Puja el teu relat en català en format Word o similar (no PDF). Màxim 1.500 caràcters, espais inclosos. Per dubtes o incidències, et pots posar en contacte amb nosaltres a través del correu web@regio7.cat