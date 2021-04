Antoni Gelonch presenta el llibre «Napoleó, la Revolució i els catalans», avui a Manresa

L'escriptor Antoni Gelonch (Lleida, 1956) presentarà avui a l'Espai Òmnium de Manresa (Sobrerroca, 38) el llibre Napoleó, la Revolució i els catalans ( (Viena Editorial). L'acte, conduït pel manresà Jordi Rodó, començarà a les 7 de la tarda.

A Napoleó, la Revolució i els catalans», Gelonch explora per què no van arrelar a Catalunya les idees de la Revolució Francesa i hi desgrana perquè la mala gestió dels fets de començaments del segle XIX va comportar misèria, guerra i absolutisme al llarg d'aquell segle. El llibre també parla de relacions entre veïns, dels plans de Robespierre i de Napoleó per a Catalunya i de l'organització administrativa napoleònica a casa nostra.

Apassionat de l'art i director de la Col·lecció Gelonch Viladegut, especialitzada en gravats, entre les seves publicacions destaquen obres com Mirar Rembrandt i la sèrie 100 dones, 100 inspiracions creatives, 100 dones catalanes i 100 pioneres catalanes.