El Clam Jove s'estrena tractant la realitat del col·lectiu LGTBIQ+

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya ha impulsat una nova branca, el Clam Jove, formada per una vintena de joves bagencs que treballen des de fa un any en una nova secció integrada dins la organització del certamen però adreçada especialment a la seva franja d'edat. La nova secció, que tindrà lloc els dies 1, 7 i 8 de maig, es donarà a conèixer abordant la realitat del col·lectiu LGTBIQ+, com a eix central de les projeccions i activitats. La discriminació de gènere, més enllà del concepte binari home-dona, ha estat la temàtica escollida per obrir aquest nou projecte de reflexió i reivindicació. Així, es projectarà la pel·lícula A stormy night, que comptarà amb la presencia de David Moragas, director i actor del film, amb un debat final; també, una taula rodona sobre «Transsexualitat: realitat i perspectives», i un monòleg al voltant del film de Moragas. Les propostes del Clam Jove es poden seguir en el compte d'Instagram @clamjove.