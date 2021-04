Comença un BCN Film Fest presencial i amb Johnny Depp i Isabelle Huppert com a reclams internacionals

El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN FILM FEST) 2021 amb els actors Johnny Depp i Isabelle Huppert com a principals reclams internacionals arrenca aquest dijous. 'Una joven prometedora', òpera prima del director Emerald Fennell que compta amb cinc nominacions als Oscar, entre elles la de Millor pel·lícula, dona el tret de sortida al festival; mentre que 'Entre Rosas', dirigida per Pierre Pinaud, serà l'encarregada de tancar-lo. La cinquena edició del BCN Film Fest s'allargarà fins al 23 d'abril i se celebrarà presencialment i amb els aforaments reduïts, arran de la pandèmia, als Cinemes Verdi, a l'Institut Français, al CaixaForum i a la Casa Seat.

Aquesta edició inclou 60 títols de 24 països entre les 6 seccions del certamen. Es podran veure 4 premières mundials, 1 internacional, 3 europees, 17 espanyoles i 7 catalanes.

La catifa vermella del festival rebrà aquest any sí una trentena de convidats, la majoria catalans i de l'Estat, com ara Fernando Trueba i Javier Cámara ('El Olvido que seremos'), Carmen Chaplin, Mariana Barassi i Clara Lago ('Crónica de una tormenta') o l'equip de 'Poliamor para principantes', amb Fernando Colomo i els actors Karra Elejalde, Toni Acosta i Quim Àvila.

Els directors Kiyoshi Kurosawa ('La mujer del espía'), Massoud Bakhshi ('Yalda, la noche del perdón') i Philippe Falardeau ('Sueños de una escritora en Nueva York') hi participaran de forma telemàtica, així com Nicolas Winding Refn ('Valhalla Rising'), que finalment no podrà viatjar a Barcelona per motius de la pandèmia però mantindrà les activitats previstes de forma virtual. Johnny Depp presentarà 'El fotógrafo de Minamata' i Isabelle Huppert, 'Mamá María'.



Programació



El film inaugural és 'Una joven prometedora'. Protagonitzada per Carey Mulligan ('An Education', 'Drive', 'Shame'), indaga en el tema de la venjança. 'Entre rosas', de Pierre Pinaud, història sobre una cultivadora de roses a punt de la fallida, compta amb Catherine Frot com a protagonista (millor actriu als Premis César del 2016 per 'Madame Marguerite').

Alguns dels títols que formaran part del BCN Film Fest, son 'El olvido que seremos', de Fernando Trueba amb Javier Cámara i Aída Morales; 'El poeta y el espía', de Gianluca Jodice amb Sergio Castellitto; 'Hotel Coppelia', de José María Cabral; 'Last Call', de Steven Bernstein i protagonitzada per Rhys Ifans i John Malkovich; 'El fotógrafo de Minamata (Minamata)', d'Andrew Levitas amb Johnny Depp; 'Una canción irlandesa (Wild Mountain Thyme)', de John Patrick Shanley, amb Jamie Dornan, Emily Blunt, Christopher Walken i Jon Hamm; 'Envidia sana', de Daniel Cohen amb Vincent Cassel i Bérénice Bejo; 'Ladies of Steel', de Pamela Tola; 'Joyas ocultas del Impresionismo' i 'Pompeya: mito y leyenda'.

També destaca 'Solo una vez', l'adaptació que Marta Buchaca fa de la seva obra teatral sobre la violència de gènere. El film, dirigit per Guillermo Ríos Bordón, està protagonitzat per Ariadna Gil, Álex García i Silvia Alonso.

A la secció Cinema amb Gràcia es podrà veure 'La passió segons Pep Amores', de Júlia Girós, Pol Picas i Nina Solà; i 'Poliamor para principiantes', de Fernando Colomo, amb Karra Elejalde, Quim Ávila, María Pedraza i Toni Acosta. A la secció Zona Oberta, es presentarà a la pantalla gran el curtmetratge de David Selvas i Taida Martínez, 'En mis manos', protagonitzat per Cristina Plazas.

El festival també avançarà el primer episodi de la sèrie de TV3, 'Moebius' coproducció de Veranda TV i TV3. Creada per Eduard Cortés i Piti Español, la sèrie té 10 episodis de 40 minuts, dirigits pel mateix Cortés i s'ha rodat a Caldes de Montbui i altres escenaris naturals.



Jurat



El director i actor de cinema i teatre Mario Gas serà el director del jurat del BCN Film Fest, que també comptarà amb l'actriu Laia Marull i amb el director Jaume Balagueró. Els tres atorgaran els premis a Millor Pel·lícula, Millor Actor, Millor Actriu, Millor Guió i Millor Música.

D'altra banda, els crítics i periodistes de l'Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC) Albert Galera, Carles M. Agenjo i Alberto Richart conformaran el jurat que concedeix el Premi de la Crítica.

A més, el Centre d'Investigacions Film-Història, de la Universitat de Barcelona (UB), atorgarà el Premi Film-Història (UB) a la Millor Pel·lícula pels seus valors històrics. El jurat d'aquest premi el formaran Juan Vaccaro Sánchez (doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona) i Francesc Sánchez Barba (doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona).



Passola



Isona Passola, productora, directora i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, rebrà el Premi d'Honor del Festival en reconeixement al seu treball al capdavant de l'Acadèmia els últims vuit anys, i com a productora de pel·lícules com 'Pa Negre' o 'Incerta Glòria'. És també la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès, forma part del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), i és professora a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.



Chaplin



El BCN Film Fest organitza, el diumenge 18 d'abril als Cinemes Verdi, una sessió especial dedicada a Charles Chaplin que inclourà el passi del seu primer llargmetratge, 'El chico', en el centenari de la seva estrena, i la presentació de les primeres imatges del documental 'Charlie Chaplin. A man of the world'. A més, la seva directora, Carmen Chaplin, participarà en un col·loqui posterior presencial per parlar de la figura del seu avi, el llegendari creador de Charlot. En aquest col·loqui hi participaran les productores del documental Silvia Martínez i Dolores Chaplin, també néta del director de 'Tiempos modernos', i el director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau.

El festival també organitza altres col·loquis, taules rodones o la presentació del llibre 'Les estructures elementals de la narrativa', a càrrec del seu autor, Albert Sánchez Piñol.