La història d'un convent amb ulls d'avui dia

Els cinèfils amants dels clàssics segur que recorden Narciso negro, melodrama del 1947 de Michael Powell i Emeric Pressburger sobre els esforços d'un grup de monges per mantenir un convent al cor de l'Himàlaia. Ara la novel·la de Rumer Godden que la va inspirar és objecte d'una nova adaptació en forma de minisèrie que estrena avui Disney +. Black Narcissus s'assembla molt a la pel·lícula de Powell i Pressburger tot i voler ser una versió més fidel al text original i, a la vegada, modernitzar algunes de les seves denúncies. El relat adopta el punt de vista de la jove germana Clodagh, una dona plena de fortaleses que traça una singular relació amb un veterà de la primera Guerra Mundial. Aquesta darrera trama és un dels eixos fonamentals de la novel·la de Godden. Com ja passava amb la pel·lícula, la minisèrie busca un cert equilibri entre melodrama i intriga, dos estils funcionen raonablement bé per separat però que quan proven d'harmonitzar-se posen al descobert algunes disfuncions del guió. El que sí és solvent, en canvi, són les seves atmosferes i és clau, el seu repartiment, encapçalat per la gran Gemma Arterton. La banda sonora, esplèndida, la firma la veterana Anne Dudley.