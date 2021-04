El Konvent munta una carpa

Quan sembla que ja no poden sorprendre més, els activistes culturals del Konvent ho tornen a aconseguir. Amb una oportuna aliança amb la companyia de circ internacional My!Laika han muntat una carpa al mig de Cal Rosal, en terme d'Olvan, i hi ofereixen Kontrast, una programació de circ i música que s'allargarà fins al 25 d'abril. L'objectiu, segons expliquen, és fer-se encara més visibles i així acostar-se al públic del Berguedà, el que encara no s'ha atrevit a gaudir de les propostes culturals que programen al decadent edifici de les monges de l'antiga colònia tèxtil.

Per això, les restriccions de mobilitat no els han fet tirar enrere. I el cas és que estan tenint molt bona resposta: el concert d'ahir de Ferran Palau es va fer amb les entrades exhaurides i per a la sessió de demà de l'espectacle de circ Laerte, de My!Laika, tampoc queden entrades anticipades que, a banda de poder-se reservar a la web del Konvent, també es poden adquirir a Casa Enfruns, de Cal Rosal. A causa de la normativa vigent, la capacitat a la carpa s'ha de limitar al 50%: així com a màxim hi poden accedir 75 persones. L'Ajuntament d'Olvan també ha ajudat a tirar endavant la iniciativa i l'alcalde, Sebastià Prat, subratlla que «col·laborant és com es fan les coses» i s'ha sumat a convidar a la carpa «a la gent de la comarca... i de la vegueria, si és el cas».

Kontrast és una proposta de Konvent Cirk, que es va estrenar l'any passat amb la idea «de treure el circ dels grans nuclis de població i apropar-lo al territori. Vam apostar per fer residències i, després, encara que no estigués acabat, mostrar el treball fet al públic. I va tenir molt bon ressò», destaca Clara Faura, una de les coordinadores de la proposta. Enguany, per incidir en la idea de descentralitzar el circ, han anat encara més enllà: «hem posat el circ al mig del poble» amb una carpa, on oferiran una programació multidisciplinar.

Per a la companyia My!Laika, nascuda el 2009 i que ja ha actuat diversos cops a Catalunya (dos cops al Grec, a la Central del Circ, al Mercat de les Flors...), l'«afinitat artística» amb el Konvent els ha permès plantar per primer cop a l'estat espanyol la seva carpa, que fa sis anys que volta per Europa. Una fita que els estava costant, apunta Nico Agüero, responsable de difusió i producció de la companyia.

My!Laika és una companyia de circ contemporani que hi barreja dansa, teatre i música. A Cal Rosal presentaran Laerte, un espectacle que homenatja el mar «i la gent que el desafia». N'oferiran quatre sessions, entre aquest i el proper cap de setmana. A la carpa hi han convidat espectacles «afins»: Ridículo, de La Chinche Negra (avui, 19 h), una proposta experimental per a públic adult; Cuerdo, de Karl Stets (diumenge 18, 12 h), un solo de clown per a partir de 4 anys; Quasar, de Système 47, que barreja malabars i manipulació d'objectes; i Andre, de La Belle Journée, que inclou l'humor. I també propostes musicals com el flamenc d'Anna Colom (ja coneguda del Konvent) o els ritmes caribenys de Mama Calypso. Avui serà un dia especial perquè tots els artistes seran residents del Konvent: el músic Bru Ferri col·laborarà amb el teatre de culte de La Chinche Negra; i Valentina & T.E.P. estrenaran l'àlbum, The line, que acaben de publicar.