14 plans que pots fer aquest cap de setmana sense sortir del Bages

Música. Germà Negre a la Stroika

Dissabte, a les 19.30 h, concert de Germà Negre, que fa adaptacions de cançons populars de tota la vida, plenes d'arranjaments propis i amb un aire enèrgic. A Stroika (av. dels Dolors, 17). Entrades: 12 euros. Informació i venda: www.stroika.cat.

Cicle Quinze Vint-i-Dos, a Manresa

Dissabte, a les 20 h, a l'Espai Manresa 1522. Diàleg creatiu entre disciplines artístiques: la cantautora Anaïs Vila i els actors Pino Steiner i Xavier Palomino, membres de la Cia. Moveo, especialitzada en teatre físic, crearan en directe l'espectacle Entre friccions i evolucions. Entrades: 7 euros. A la venda a www.manresa2022.cat i a l'oficina de turisme (plaça Major, 10).

89a Fira de Primavera de Navàs

Dissabte, a partir de les 8 h, al passeig Ramon Vall, mercat municipal. De 9.30 a 13 h, al pla de Sant Pere (Sant Cugat del Racó), orientació en família. Circuit pensat per fer amb familia i/o grups bombolla de fins a 6 persones de Navàs. Recorregut d'uns 4,5 quilòmetres pensat per a tots els públics. L'objectiu és gaudir d'un matí en un indret privilegiat mentre es van localitzant les balises amagades dins el recorregut. Sortides esglaonades cada 10 minuts. Gratuït i places limitades. Ho organitza: Ajuntament de Navàs i Dinàmic Guies de Muntanya. De 10 a 14 h, jornada de portes obertes al Centre Enoturístic del Pla de Bages i tast de primavera amb els següents elaboradors: a les 11 h, Vinyas d'Empremta; a les 12 h, La Diferenta; i a les 13 h, Exibis. Els tastos es realitzaran a l'exterior del centre. Activitat gratuïta. Cal fer inscripció prèvia a centreenoturistic@navas.cat. Places limitades, només opció a apuntar-se a una de les sessions. A les 12 i a les 17 h, al passeig Ramon Vall, espectacle infantil Asteroid, que, mitjançant l'humor absurd, afronta la forma de relacionar-nos amb allò que desconeixem. A càrrec de la companyia Campi qui Pugui. Hi col·labora la biblioteca Josep Mas Carreras. A les 19 h (les projeccions començaran quan sigui fosc), a la plaça de l'Ajuntament, Instròniks: Who Makes The Music, instal lació interactiva on el públic decideix quins instruments sonen. Tot això fusionant instruments DIY i projeccions. Una reflexió sobre l'ús de les tecnologies. Ho organitza: Instròniks amb la col.laboració de l'EDN i de l'Escola de Música de Navàs. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Ramon Vall, mercat de les oportunitats, amb la participació d'establiments comercials de Navàs. De 10.30 a 13.30 h, a la plaça Gaudí, activitats infantils: Jugantots, 20 jocs gegants tradicionals de fusta; Jugacirc, tastet al món del circ amb diferents jocs; i ludoteca, espai de joc infantil per a nens i nenes de 0-5 anys. A càrrec d'Activijoc. De 10 a 14 h, jornada de portes obertes al Centre Enoturístic del Pla de Bages. A les 18 h, a la plaça Gaudí, espectacle infantil Teatre Arrossegat de Catalunya, a càrrec de Teatre Nu. A les 19 h, al passeig Ramon Vall, concert amb Ginestà, banda encapçalada per dos germans, Júlia i Pau Serrasolsas, que destaca pels beats i els loops electrònics, sense perdre l'essència pop-folk i la cançó protesta.

Escena. «Perduts», a Sant Joan de Vilatorrada

Dissabte, a les 20h, al centre cultural La Verbena (Vilaseca, 34). Ramon Madaula escriu i dirigeix una comèdia basada en fets reals sobre l'amistat entre dos pares família i companys de feina que parla de la inconsistència i l'estupidesa dels homes en les relacions sentimentals. Entrades: 12 euros; i 10 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com. Més informació: 635 438 273 o sccrlaverbena@gmail.com.

Infantil. Tast de Jocs a Manresa

Dissabte i diumenge, de 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h, al Museu de la Tècnica. Organització: CAE i Parc de la Sèquia. Informació: www.cae.cat.

Música. Joves Talents del Conservatori

Diumenge, a les 12 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Els guanyadors del concurs intern convocat pel Conservatori de Música de Manresa seran els encarregats d'oferir el concert. Tocaran la mateixa peça que van interpretar durant el concurs. Entrades: 8 euros; i 6 euros per als menors de 25 anys. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Lletres. Vermut poètic amb Míriam Cano i Esteve Plantada a Manresa

Dissabte, a les 13 h, al General Store and Coffee (passatge Catalunya, 6). Presentaran els seus darrers poemaris: Vermell de Rússia i Troncal. Organització: Llibreria Papasseit i LaBreu Edicions.

Concert de la Unió Musical del Bages a Navarcles

Diumenge, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Concert de primavera. Entrades: 8 euros; 6 euros per a majors de 65 anys i menors de 25 anys; i 5 euros per als alumnes de l'Escola de Música Navarcles-Sant Fruitós. A la venda a navarcles.fila12.cat o a les taquilles de 17 a 19 h.

Funció de «Lo nuestro» a Manresa

Dissabte, a les 20 h, i diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Comèdia fresca i divertida d'Eu Manzanares, amb drama social de fons, però servida amb molt d'humor. Els Guerrero Fernández, una família d'un barri obrer, ja tenen la taula parada, el raïm a punt i la tele posada per veure les campanades. A ritme d'Ana Belén i Victor Manuel, tot està llest per donar la benvinguda a un nou any, on esperen que canviï la seva sort. Entrades: 26 euros; i 24 i 6 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Infantil. Petit Cineclub a Manresa

Diumenge, a les 11.30 h, a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om. Projecció de La balena i el cargol, una història sobre dons animals amb ganes de descobrir món acompanyada per tres curts protagonitzats per personatges marins. A partir de 3 anys. Organització: Imagina't i Cineclub. Entrades: 3,50 euros. A la venda a les taquilles del Kursaal, al 93 872 36 36 o a www.kursaal.cat; i 30 minuts abans de la projecció a les taquilles.

Música. Roger Illa a Sallent

Diumenge, a les 18 h, a l'església de Sant Antoni M. Claret, concert del pianista manresà, que interpretarà amb un forte-piano Les set paraules de Crist a la creu, de Haydn. Conferència inicial del mateix pianista Haydn, entre la devoció i l'encàrrec. Capacitat limitad. En el marc de la Setmana Cultural de Sallent.

Presentació del llibre «Cap a la fi del món» a Manresa

Dissabte, a les 12 h, a la llibreria Parcir, presentació de la novel·la de Carles Algué. L'autor conversarà amb l'editora de Rosa dels Vents, Núria Puyuelo. Reserves: activitats@parcir.com.

Caminada cultural a Manresa

Diumenge, a les 9 h; i dimarts, a les 16.30 h; amb trobada a la plaça Europa. Recorregut: muralla plaça d'Europa, Portal de Sobrerroca, Pou de la Gallina, Ajuntament de Manresa, carrer Galceran Andreu, mur d'en Jaffa, capella de Sant Marc, Pont Vell, capella de Sant Pau (explicació sense visita interior), dipòsit de Sant Pau i aqüeducte del Torrent dels Llops (recentment recuperat). Gratuïta. Cal fer inscripció prèviaa aarb@aarb.cat. Màxim de 20 persones assistents a les sortides.

Actes de la Setmana Cultural de Sallent

Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, espectacle familiar Agegantats. Capacitat limitada. A les 17 h, a la plaça Santa Maria, taller de cuita de Rakú, tècnica de cocció de peces de ceràmica, prèviament decorada. A càrrec d'Adona't. A les 18 h, a la Fàbrica Vella, espectacle teatral interactiu amb música, humor i mala llet: Bota FKB, a càrrec de Frikibingo. Tots els beneficis es destinaran a Carrilet, entitat organitzadora del Carnaval de Sallent. Recomanat a majors de 18 anys. Entrades: 11 euros. A la venda a fabricavella@sallent.cat. Diumenge, a les 12 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec dels grups Roger's i September. Capacitat limitada. De 16 a 20 h, al porxo de la Fàbrica Vella, Taulitza't, organitzat per Cal València, Club del Joc de Taula. En cas de pluja, a l'interior de la Fàbrica Vella. A les 18 h, a l'església de Sant Antoni M. Claret, concert del pianista Roger Illa, que interpretarà amb un forte-piano Les set paraules de Crist a la creu, de Haydn. Conferència inicial del pianista Haydn, entre la devoció i l'encàrrec. Capacitat limitada. Durant tota la Setmana Cultural es farà la il·lustració del mural a la Casa dels Gegants, amb l'il·lustrador Valentí Gubianas.