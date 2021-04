Carles Algué debuta amb una novel·la que s'avança a la covid

Carles Algué (Manresa, 1986) diu que ha envellit des de l'esclat del virus que ha desballestat les nostres vides, que el va enxampar en una furgoneta a Galícia. La seva primera novel·la, Cap a la fi del món, escrita abans de conèixer la covid-19, parla d'un jove infectat, una pandèmia mundial, de confinament i de mesures de seguretat. Va ser visionari? «No sé què pensar quan em diuen si m'he avançat, són casualitats de la vida», deixa anar. Per crear una pandèmia fictícia es va haver de documentar «i ara resulta que és el que ha acabat passant i que el viatge a l'Argentina, que era la part més real de la novel·la, és la que ara sembla de ciència-ficció».

El protagonista de Cap a la fi del món és en Pau, que, infectat per un virus mortal, que fa que el govern prengui mesures ben dràstiques, emprèn un viatge amb un destí concret: Ushuaia, el lloc on es diu que hi haurà una explosió solar. «Ushuaia podria ser una mena d'Ítaca, la ciutat de la fi del món, però més que la fita d'arribar-hi, el que fa el Pau és exprimir al màxim el camí perquè va a morir allà». El manresà va viatjar a l'Argentina el 2012: «era el primer cop que sortia de Catalunya i va ser un viatge de descoberta personal. Vaig escriure un diari que parlava molt d'aquesta experiència i és el punt de partida de la novel·la». Però Algué no té una visió mística d'Ushuaia: «la realitat no és tant així i, de fet, jo hi vaig ser al principi del meu viatge».

En posar-se a escriure, el manresà «tenia la part del viatge espectacular, de creixement interior i d'empoderament d'un mateix, però amb això quedava una novel·la de viatges sense substància». I per això es va inventar una pandèmia «després de donar-hi voltes per donar-li més ritme. Tenia més impacte que el personatge també fes un viatge contra la mort». A més, l'arribada d'un virus mortal també li ha permès parlar d'estigmes, de discriminació: «el Pau és un jove blanc europeu, de classe benestant, però el seu entorn es torna hostil i això li fa obrir els ulls». Com que encara no coneixia la covid-19, es va informar sobre la grip A, l'Ebola i també va entrevistar malalts de sida i de càncer «per fer-me a la idea de què se sent en veure la mort a prop i sentir-se discriminat».

Algué, que va tenir la seva primera feina a TV Manresa, treballa «en teatre sobretot». És actor, dramaturg (la seva primera obra és Gairebé), director i també periodista. Va començar a escriure durant un temps de vacances «i va acabar sortint la novel·la», que presenta avui (12 h) a la llibreria Parcir de Manresa, acompanyat de l'alcalde, Marc Aloy; i de l'editora de Rosa dels Vents Núria Puyuelo. «Encara em fa posar molt nerviós la paraula escriptor: fa respecte. Tinc molt camí per aprendre. Però he tingut la sort que de treballar amb una editora de Rosa dels Vents i entrar per la porta gran».

Ara bé, el manresà ha descobert que escriure «m'apassiona, i m'hi podria passar 25 hores seguides. Em llevava a les 7 del matí per posar-m'hi com els nens que van a buscar els regals de Reis». Així que ha decidit posar el teatre en pausa fins que no acabi la pandèmia: «Em van caure alguns projectes i ara és anar contra-corrent», i no amaga que treballa en una nova novel·la, però «no en puc dir res més».