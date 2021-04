El circ contemporani desembarca a Cal Rosal amb una gran rebuda

Petits malabars, tombarelles, elements de circ o sorpreses inesperades que captaven l'atenció dels espectadors. Aquests són alguns dels components de l'espectacle de circ contemporani Laerte, que va oferir ahir la companyia My!Laika en una carpa de circ instal·lada a Cal Rosal.

La proposta, impulsada per Konvent Circ i batejada amb el nom de Kontrast, va arrencar dijous passat i s'allargarà fins aquest proper diumenge. L'espectacle Laerte, que s'ofereix en quatre sessions diferents, és una de les activitats que forma part de l'oferta de circ. El cicle es completa amb diverses activitats musicals.

Després d'uns minuts d'espera a l'exterior, els espectadors es divideixen en dos passadissos –per complir amb les mesures de distanciament social– i es topen amb un primer element inesperat: uns músics amenitzen la seva entrada. L'inici de l'espectacle també té un component inquietant. El públic queda uns instants a les fosques mentre escolta com uns patins s'arrosseguen sobre el parquet de l'escenari.

Comèdia i misteri junts

Superat aquest primer moment, l'espectacle avança amb una barreja de comèdia i misteri, de moments més aviat paròdics i d'altres de més tensos. Un element comú, això sí, en pràcticament totes les escenes, és el constant moviment de tots els personatges i els recursos utilitzats per tal de mantenir sempre l'atenció del públic.

Segons va poder copsar Regió7, les impressions del públic a la sortida de la sessió d'ahir va ser molt positiva. De fet, les entrades per a les dues funcions de l'espectacle d'aquest cap de setmana es van esgotar hores abans. Amb un aforament permès del 50%, l'espectacle va aplegar uns 75 espectadors.

Descentralitzar el circ

Kontrast és una proposta de Konvent Cirk, que es va estrenar l'any passat amb la idea «de treure el circ dels grans nuclis de població i apropar-lo al territori. Vam apostar per fer residències i, després, encara que el muntatge no estigués acabat, mostrar el treball fet al públic. I l'experiència va tenir molt bona rebuda», destacava en la presentació d'aquesta segona edició Clara Faura, una de les coordinadores de la proposta. Enguany, per incidir en la idea de descentralitzar el circ, els promotors han anat encara més enllà situant-lo just al mig del nucli de Cal Rosal. A part de Laerte, s'ofereixen altres espectacles per a tots els públics, i propostes musicals com el flamenc d'Anna Colom.