Johnny Depp i Isabelle Huppert se sumen al palmarès dels 65 Premis RNE Sant Jordi amb dos guardons honorífics

Johnny Depp i Isabelle Huppert s'han sumat in extremis al palmarès de la 65a edició dels Premis RNE Sant Jordi, que es lliuren aquest dilluns a Barcelona. Aprofitant la seva presència a la ciutat per participar en el Bcn Film Fest, el jurat dels guardons cinematogràfics ha concedit un premi honorífic al nord-americà i un premi especial a l'actriu francesa, que el 1990 va guanyar el Sant Jordi a la millor interpretació pel seu paper a 'Un asunto de mujeres'. L'entrega dels guardons reunirà aquest vespre als cinemes Verdi la majoria dels premiats, entre els quals el premi a la trajectòria, Vicky Peña, els directors Núria Giménez Lorang, Luís López Carrasco i Santiago Segura, i l'actriu Patricia López Arnaiz.

Després que el lliurament de premis de l'edició del 2020 va quedar limitada a una cerimònia telemàtica, els Premis RNE Sant Jordi recuperen enguany el caràcter presencial, i a més s'estrenen als cinemes Verdi com a escenari, coincidint amb la celebració del BCN Film Fest. L'acte se celebra aquest vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio 4, i en diferit a La2 de Televisió Espanyola el proper dijous 22 d'abril a un quart de vuit de la tarda.

A la gala no hi seran ni Depp ni Huppert, perquè l'organització ja els va lliurar els respectius premis aquest cap de setmana aprofitant el seu pas per Barcelona. Un vídeo recordarà el moment en què es va produir l'entrega.

No obstant això, bona part dels premiats de la 65a edició dels premis sí que seran a l'acte d'entrega dels guardons. El llistat inclou Vicky Peña, premi a la trajectòria d'aquesta edició; Luis López Carrasco, director del millor film espanyol 'El año del nacimiento'; Núria Giménez Lorang, directora de la millor òpera prima 'My Mexican Bretzel'; Patricia López Arnaiz, premi Sant Jordi a la millor actriu; i Santiago Segura, Premi Sant Jordi a la Indústria. No hi serà Mario Casas, Premi Sant Jordi al millor actor per 'No matarás', però en el seu lloc recollirà el premi el director de la pel·lícula, el català David Victori.

Els premis de cinematografia han reconegut també enguany en l'apartat internacional, 'Corpus Christi', de Jan Komasa, amb el premi a millor pel·lícula estrangera. Completa el palmarès d'aquesta edició el reconeixement a Mariana di Girolama, per 'Ema', i Luca Martinelli, per 'Martin Eden', com millor actriu i actor estranger, respectivament.

D'altra banda, les pel·lícules 'La boda de Rosa' i 'El padre' han estat les guanyadores dels Premis RNE Rosa de Sant Jordi de Cinematografia 2021 per votació popular. Amb participació de RTVE, el film dirigit per Icíar Bollaín ha estat escollit pels oients de Ràdio 4 com la millor pel·lícula espanyola. 'El padre',dirigida per Florian Zeller, s'ha imposat com a millor pel·lícula estrangera.

El jurat d'aquests guardons està presidit per la periodista especialista en cinema i directora del Bcn Film Fest, Conxita Casanovas, i reuneix els crítics i especialistes del setè art de diversos mitjans de comunicació.

Reconeixement a la indústria

Els 65 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han afegit enguany al seu palmarès el guardó a la Indústria Cinematogràfica, que ha recaigut en el cineasta Santiago Segura. El jurat reconeix la seva llarga i intensa trajectòria en el món del cinema, i li agraeix especialment que estrenés el film 'Padre no hay más que uno 2' l'any 2020, en plena pandèmia.

Al respecte, Santiago Segura ha manifestat aquest dilluns en una roda de premsa que tenia molt clar que no podien estar els cinemes oberts i la seva pel·lícula "esperant un moment millor". "Tinc respecte i por al virus, però cal seguir fent coses; el virus mata, però la ruïna també", ha asseverat el director, productor i actor, no sense abans ironitzar sobre la precarietat del cinema com a indústria a l'estat espanyol.

En la mateixa roda de premsa, Patricia López Arnaiz ha valorat aquest nou reconeixement (després del Goya a la millor actriu), que li arriba ara tan pel seu paper protagonista a 'Ane', com pels de repartiment a ' Uno para todos' (protagonitzada per David Verdaguer) i 'Ofrenda a la tormenta'.

"No sé si casualitat o no, però el que sí que crec que intento posar sempre a la feina és entrega, passió, i això pot portar fruits. Intento entregar-me i arribar a la veritat dels personatges", ha reflexionat l'actriu basca. "Una carrera de fons? Sí, perquè aquest món ho és, jo l'he agafat tard però aquests últims any sí que estic maratoniana", ha bromejat responent una pregunta de la presidenta del jurat, Conxita Casanovas.

D'altra banda, Arnaiz ha avançat que està treballant en un curt de la també actriu Marta Nieto que rodaran al maig, sobre la transsexualitat manifestada en la infantesa, i també participa en una nova sèrie que comença a rodar-se el mes de juny.