«A l'abril cada paraula val per mil» torna als aparadors dels comerços de Manresa

La campanya "A l'abril cada paraula val per mil" torna aquest mes d'abril als aparadors de les botigues de Manresa. També s'engega un concurs que compta amb la col·laboració de Regió7 i Forn de Cabrianes.

Un any més, el CNL Montserrat organitza la campanya "A l'abril cada paraula val per mil", una activitat per fomentar l'ús i el coneixement la llengua catalana d'una manera lúdica i a través de la complicitat del sector comercial. Enguany la campanya està dedicada a paraules que es fan servir poc, ja que la pèrdua d'aquests mots aboca la llengua a un empobriment progressiu. Amb l'objectiu de revifar-los, diferents botigues de Manresa exposaran cartells amb paraules genuïnes relacionades amb el sector comercial. Principalment es podran veure als establiments de les associacions de comerciants que s'han sumat, un any més, a aquesta iniciativa de promoció de la llengua: les associacions de comerciants del carrer Àngel Guimerà, Sobrerroca, carrer Urgell, carrer Nou, el Born, carretera de Vic i la UBIC. També hi col·laboren comerços del carrer Barcelona, Gispert i rodalies.

Aquesta iniciativa es va presentar el dijous 13 d'abril a Manresa per la coordinadora de dinamització del CNL Montserrat, Alba Llobet, i la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats de l'Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau Fontanet. La campanya ha estat dissenyada pel CNL d'Osona i hi col·labora el Departament de Cultura de la Catalunya Central.

També s'engega un concurs, que enguany consisteix a aparellar les 28 paraules que apareixen en els cartells. El concurs començarà el 19 d'abril i s'allargarà fins al dia 30. Caldrà resoldre correctament l'aparellament de paraules sinònimes, especificar els establiments on s'han vist les paraules i elaborar una frase amb un mínim de tres paraules de les que apareixen als cartells. Totes les persones, majors de 14 anys, que compleixin els requisits de participació seran finalistes del concurs i optaran a guanyar una subscripció de tres mesos de la versió digital del diari Regió7, un lot de llibres o un val de productes de Forn Cabrianes. Podeu consultar les bases del concurs a l'enllaç.

Amb la voluntat d'estimular l'ús d'aquests mots genuïns de la nostra llengua, el CNL Montserrat proposa aquesta campanya que pretén reviscolar paraules a través dels aparadors dels comerços de Manresa i posar-les en boca de la ciutadania: tindrem un tresor a la punta de la llengua!