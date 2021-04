El Clam selecciona un llarg del cineasta manresà Enric Roca

Nou curtmetratges i cinc llargs d'estrena competiran en les seccions oficials del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que se celebrarà del 30 d'abril al 9 de maig a Navarcles, Manresa i Sant Fruitós. Enguany, la projecció dels treballs de les seccions oficials a concurs del Festival CLAM no seran presencials i es podran seguir online mitjançant la plataforma Festhome TV a causa de les restriccions provocades per la pandèmia quant a limitacions horàries i d'aforament.

Els llargmetratges

Cinc llargmetratges aspiraran als premis del jurat i del públic: Chuskit (2018) de Priya Ramasubban, un film de la Índia que explica la lluita d'una noia paraplègica perseguint el somni d'anar a l'escola del seu poble, a l'Himàlaia; Malandanza (2019, un documental de l'estat espanyol de José Francisco Rodríguez, sobre la vida dels sense sostre; Dante's Heaven (2020), producció búlgara dirigida per Dimitar Radev que reflexiona sobre els sentiments de la venjança i el perdó, de la mà d'un fill que vol fer justícia per la violenta mort de la seva mare; Letters of Happiness (2020), una pel·lícula russa de Svetlana Skhonova que narra tres històries sobre l'amor i l'amistat, la fe en un somni i la connexió intergeneracional; i Belles Fulles de Tardor, un documental del cineasta manresà Enric Roca que retrata l'experiència de dos amics d'avançada edat que malgrat tenir itineraris vitals molt diferents, comparteixen activitats fins que apareix la pandèmia que afectarà intensament el col·lectiu de la gent gran. El llarg guanyador s'endurà 1.000 euros. Pel que fa als nou curts a concurs, les produccions provenen de l'estat espanyol, Sud-àfrica, Polònia, Rússia i França. La guanyadora rebrà 500 euros. En cadascuna de les dues modalitats també es concediran els premis especials del jurat i els premis del públic.

El jurat

Entre les persones que en aquesta edició han de decidir a qui s'atorguen els premis del jurat, hi ha la directora de cinema Silvia Quer; la periodista d'aquest diari i escriptora Gemma Camps; el dinamitzador cultural Joan Morros; el crític cinematogràfic i escriptor Manuel Quinto, col·laborador de Regió7; la cineasta Mireia Iniesta; el crític i escriptor Christian Aguilera i el crític cinematogràfic Jordi Casas, entre d'altres.