Una galeria d'art professional acull per primer cop les fotografies fetes per interns de presons de tot Catalunya

El Centre d'Art Contemporani Nidart de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) acull des d'aquest dimarts la mostra 'Lectura i presó', que reuneix una vintena de fotografies artístiques elaborades per interns del tots els centres penitenciaris de Catalunya. Es tracta d'instantànies que els reclusos han presentat al concurs que des de l'any 2012 el Departament de Justícia impulsa, amb la posterior exposició itinerant per les diferents presons. L'any passat la mostra va sortir per primer cop de les presos i es va exposar al mercat de les Fontetes, a Cerdanyola del Vallès. Aquest any s'ha fet una passa més enllà i és el primer cop que s'instal·la en una galeria d'art professional, en plafons de 70x100 centímetres.

Amb la voluntat de promoure la lectura entre els interns, les biblioteques penitenciàries van impulsar al 2012 la temàtica per al concurs fotogràfic sota el títol 'Lectura i Presó'. "Es tracta de plasmar a través de la mirada dels interns com entenen la relació amb la lectura a dins del centre penitenciari", explica Susana Gutiérrez, comissària de la mostra.

L'exposició es configura amb 21 instantànies d'estils i formats molt variats, jugant amb les ombres, el color, el blanc i negre, i fins i tot amb muntatges editats per introduir-hi elements estàtics o lletres sobreimpreses. "N'hi ha que són obra d'un autor i d'altres que ho són d'un col·lectiu d'autors, totes tenen molt d'interès", detalla la comissària.

Així, podem apreciar la instantània d'un intern de la presó de Lledoners, on mostra com un pres treu un llibre entre els barrots de la seva cel·la i el llegeix, una lectura que allibera l'ànima, amb el títol 'aLLIBREra't'. També propostes com la d'un pres de Brians II, que utilitza els fulls del llibre com si fossin ales per fer una al·legoria a la llibertat, sota el títol 'Buscant la llibertat'.

Des de Lledoners també arriba un homenatge de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez a Jordi Margarit, amb un autoretrat de l'autor on fàcilment se l'identifica, amb els ulls embenats i el missatge sobreimprès: "Per ser lliure els que t'estimen no han de saber on ets". Sànchez també aporta una segona instantània, un altre autoretrat amb el títol 'Llibre a l'ombra de la cel·la 61'.



Homenatge als presos

Des del col·lectiu d'artistes que integren Nidart s'ha volgut aportar el seu gra de sorra i complementar la mostra amb produccions pròpies. "Volíem fer un homenatge als autors de les fotos, que per les circumstàncies no hi poden posar el seu nom i cognom, així que vam plantejar una obra que pogués acompanyar les seves fotografies", apunta Gutiérrez.

Aquest plantejament va dur a crear una esfera feta amb metall i fils que s'entrellacen i sostenen un llibre en l'aire, i que a la vegada reposa sobre un conjunt de llibres. De la mateixa manera, s'ha pintat a la paret d'inici de la mostra les inicials de tots els participants a l'exposició.

Una altra iniciativa passa per recollir llibres usats i que es puguin traslladar a les biblioteques dels centres penitenciaris. En sí, es tracta d'una peça que presideix el centre de la primera de les dues sales que configuren la mostra, i que esdevé un element artístic més, donat que quants més llibres hi hagi, més creixerà.

La mostra obrirà portes aquets dilluns, 20 d'abril, a les 17.00 h, amb la presència del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, i el coordinador de l'àrea artística del Departament de Justícia, Jordi Abat, entre altres. Amb un esdeveniment extraordinari per Sant Jordi, en què la sala obrirà tota la tarda, l'exposició es podrà visitar fins el 23 de maig.