El navassenc Isaac Guilà reapareix en el panorama literari amb «Menys Netflix i més llibres»

El navassenc ,Isaac Guilà, que havia publicat anteriorment l'Enigma Fúcsia (2003), una novel·la feta thriller de misteri i corrupció, i Rutes en BTT per casa meva (2004), amb relats de ficció variats, torna aquest Sant Jordi amb un llibre nou: Menys Netflix i més llibres (2021).

L'obra, un recull de contes amb un títol prou eloqüent, presenta onze relats de diversa tipologia amb una escriptura moderna i original: La nova vida d'una refugiada, uns clients de Tinder molt especials, l'amor en temps de covid, uns vinyataires amb orgull, un Timbaler del Bruc molt vago, una astronauta feliç de futur incert, una iaia supervivent de la pandèmia, un cantant de rock amb principis, un matrimoni més normal que corrent, una parella separats per l'amor... Tot plegat, un univers literari fresc i actual en petites dosis on no hi falta l'humor i la crítica social.

Segons comenta Guilà, la gent «llegim poc o gens i estem enganxats a les pantalles, pantalletes i pantallasses. I jo el primer! Per això volia compartir aquesta angoixa en un títol amb ganxo, en què, després de la reflexió, apostem per les lletres de nou».

A més a més, l'autor assegura que el volum conté relats inèdits dels darrers anys del navassenc: des d'un escrit exclusivament en diàleg extret d'una obra de teatre de fa vint anys, Matrimoníac, fins a un altre que just es va culminar al darrer moment abans de publicar, Carretera, aquest mateix mes d'abril.

També s'hi troba el conte més curt de tots, Sant Jordi tenia un secret, que va ser premiat amb el segon premi del Concurs de Relats d'aquest diari el 2019.

Guilà, que fins ara havia autopublicat els seus dos primers llibres, ha repetit operació, tot i que aquest cop s'ha valgut de les eines d'Amazon per fer-ho. «Si bé és cert que Internet et dona moltes oportunitats interessants per publicar, jo soc dels que estima veure els llibres a la llibreria». En conseqüència, la nova novel·la, a banda de trobar-´se a Amazon i Amazon Kindle, també es pot trobar als establiments Cal Cisteller i Chaplin de Navàs.