Una novel·la del periodista bagenc Jordi Agut, entre les recomanacions dels bibliotecaris per Sant Jordi

Una de les novel·les del bagenc i periodista d'aqest diari Jordi Agut, 'L'últim defensa', (Pagès editors) és una de les propostes escollides pels responsables de la biblioteca de la capital bagenca en vistes a Sant Jordi.

Teresa Tort, directora de la biblioteca del Casino de Manresa, reivindica aquest Sant Jordi les "lectures de quilòmetre zero". "Sembla que només existeixen els autors més populars, però a casa també tenim grans llibres per ser llegits", justifica. Així, com a novel·la, suggereix el llibre de Jordi Agut. "Agradarà als amants del futbol, però també als de la novel·la negra. És un thriller trepidant que no té res a envejar a un best-seller americà", explica.

També si sumen a les recomanacions la nova novel·la de Jaume Cabré, 'Consumits pel foc' (Proa), així com 'Les inseparables' (Angle Editorial), de Simon de Beauvoir, i 'L'estiu circular' (Club Editor) de Marion Brunet.

La responsable de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa, Diana Solé, recomana aquest Sant Jordi 'Consumits pel foc', de Jaumé Cabré; mentre que la directora de la Biblioteca de Tordera, Sílvia Anfrons, escull 'Dilluns ens estimaran' (Grup 62), de Najat El Hachmi.

Toni Angulo, bibliotecari de la Biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona, proposa 'Les inseparables' (Angle Editorial), de Simon de Beauvoir, una novel·la que "parla d'amistat i d'amor", però que va més enllà, assegura, i que s'ambienta a finals de 1910 en "una societat burgesa i catòlica i molt encotillada", i que Beauvoir s'hi va rebel·lar.

'L'estiu circular', de Marion Brunet és l'opció triada per Eva Martínez, bibliotecària de Banyoles, que explica que es tracta d'una obra que combina intriga amb un rerefons social i que se situa en un barri humil de França. En aquest barri hi ha dues germanes adolescents amb realitats ben diferents: una queda embarassada, mentre que l'altra intenta sortir del barri per accedir a un futur millor. Una novel·la que intenta parlar des de la realitat que hi ha als barris humils però que tracta la diversitat cultural amb molt sentit de l'humor.

Finalment, Irene Prades, directora de la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, es decanta per 'Criada a l'illa de Buda', de Cinta Pérez Llatse. És precisament aquesta novel·la la que ha obert el cicle de presentacions previ a la diada que acull la biblioteca tortosina. La directora de l'equipament destaca el treball de documentació de l'autora per escriure una història, basada en la vida de la seva sogra, que retrata com era la vida fa dècades en aquest singular espai del delta de l'Ebre. L'obra se centra en la Josefina, una noia de vuit anys enviada per la seva família com a criada a l'illa de Buda. "Imagineu-vos una xiqueta que mai havia sortit de casa, amb necessitats, durant la postguerra i arriba a uns paratges idíl·lics, molt ben detallats per l'autora, i queda impregnada per aquests paisatges del Delta", apunta Prades.