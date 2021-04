De 21,6 a 2,5 milions d'espectadors, la caiguda «demolidora» de la música en viu a l'Estat l'any 2020

L'impacte de la pandèmia en el sector de la música en viu a l'Estat l'any 2020 ja té xifres definitives. Segons l'anuari que publica l'Associació de Promotors Musicals (APM), la caiguda de concerts i d'espectadors va ser de prop del 90% respecte del 2019, és a dir, de 91.000 concerts l'any anterior a 11.850 el 2020, i de 21,6 milions d'espectadors a tan sols 2,5 milions. La davallada de la facturació -per venda d'entrades- és de més del 63%, amb 138 milions respecte dels quasi 382 MEUR. Una baixada "demolidora" per l'APM i que "transporta" el sector al volum d'activitat de principis del mil·lenni. Els promotors auguren un 2021 de "supervivència", amb un estiu millor que l'anterior però amb incògnites especialment pels grans festivals.

L'Anuari de la Música en Viu 2020 de l'APM ha constatat aquest dimecres el gran retrocés del sector durant el primer any de la pandèmia. La caiguda, a més, arriba després d'uns anys bons per la música en viu, de creixement sostingut de nombre de concerts, públic i facturació. És més, fins i tot el gener i febrer de l'any passat van ser mesos "rècord" de facturació, i el març, amb tan sols quinze dies d'activitat (abans del confinament), va igualar les xifres del mateix mes sencer el 2019.

Però amb la declaració de l'estat d'alarma tot va canviar. El president dels promotors espanyols, Albert Salmeron, ha dit avui que aquestes són sens dubte les "pitjors dades" en molts anys, una caiguda "demolidora" i "històrica". La recuperació, ha afegit el vicepresident Tito Ramoneda, "no serà fàcil".

Ramoneda, a més, ha subratllat que la caiguda de facturació que ofereix l'Anuari (de 400 milions a 138 milions, 28,2 dels quals a Catalunya) es refereix tan sols a la pèrdua d'ingressos per venda d'entrades i no a la general de tot el sector. "L'impacte global seria de l'ordre de 1.000 MEUR si se suma tota la caiguda de facturació", ha estimat el promotor i president de The Project.

Des de l'APM auguren per tant un any 2021 de "supervivència", en expressió de Ramoneda, malgrat que es recuperi part de l'activitat a l'estiu. "Fins ara no ha estat un any bo, tenim moltíssimes limitacions i restriccions d'aforament, estem abocats a ajornaments, confinaments, etc. Per això l'horitzó segueix sent complex", ha avisat Salmeron. "L'estiu serà millor (que el del 2020), però molt lluny de la normalitat", ha reblat. En aquest sentit, no confien a recuperar xifres normals d'activitat i facturació fins a l'any 2022, un any on s'endevina un altre tipus de problema: l'acumulació de concerts i gires que esperen per poder-se celebrar.

L'Anuari, que edita l'APM des de fa dotze anys, ha volgut enguany representar més que mai la veu de tot el sector, i per això més enllà de les dades hi participen d'una manera o d'una altra prop de 200 actors del món de la música en viu: músics, promotors, sales, festivals, periodistes musicals, etc.



Clam del sector

"Sempre hem dit que el sector necessitava primer un salvament i després un pla de reactivació i recuperació, i aquesta és la nostra principal demanda", ha reclamat Tito Ramoneda davant d'aquest panorama.

A més, l'APM ha reiterat la seva oposició "frontal" a cap escenari que no sigui el de la represa progressiva de l'activitat musical, a propòsit del debat que va tenir ahir la comissió de salut pública del Congrés dels Diputats sobre la possibilitat que es cancel·lin tots els esdeveniments multitudinaris en zones amb alta incidència.

"Per sort, ahir no es va aprovar la proposta, però ens mantindrem alerta", ha avisat Salmeron. Per al president dels promotors "no tenia cap sentit" aquest plantejament en un moment en què "anem cap a l'estiu, les dades milloren i milloraran, i estem en plena campanya de vacunació". "Necessitem temps per planificar, i no estar a expenses de mesures arbitràries", ha censurat el promotor musical.