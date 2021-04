700 estudiants de secundària i batxillerat estrenen l'òpera 'El monstre al laberint' al Liceu

700 joves estudiants de secundària i batxillerat de 15 centres educatius de Catalunya i l'Orquestra del Conservatori del Liceu estrenen en quatre funcions l'òpera 'El monstre al laberint' al teatre barceloní. L'obra, de Jonathan Dove, compta amb la direcció escènica de Paco Azorín i amb la direcció musical de Manel Valdivieso. L'espectacle trasllada el mite de Teseu i el Minotaure a la realitat actual de les persones refugiades i ho fa amb una producció d'òpera de 360 graus que empra l'escenari i el pati de butaques per generar una experiència "immersiva". Es tracta d'una proposta programada per a la temporada passada que es va ajornar a aquest any a causa de la pandèmia.

Els responsables de la iniciativa expliquen que l'espectacle està integrat dins del servei educatiu del teatre, LiceuAprèn, i el defineixen com una "experiència artística global" que ha permès desenvolupar un projecte de formació integral i de presa de consciència de problemàtiques actuals.

La proposta, que va començar a gestar-se el gener del 2019, tindrà un recorregut a les següents temporades i pretén acostar l'òpera, la música, la interpretació, el moviment, la reflexió i el compromís en centenars d'estudiants de Catalunya.