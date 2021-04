El festival de cinema CLAM vol aprofitar el format híbrid per arribar a nous públics

El festival internacional de cinema social de Catalunya, el CLAM, ha començat a escalfar motors de la que serà la seva 17a edició, que arrencarà el pròxim dia 30. A causa de la pandèmia, l'organització ha apostat per un format híbrid, de manera que els llargmetratges i curts a concurs es projectaran en línia. En canvi, les activitats paral·leles i les projeccions de la secció de Pantalla Oberta, sí que seran presencials. Des de l'organització, el director del CLAM, Serafí Vallecillos, ha assegurat que cal aprofitar la nova aposta en línia "per arribar a nous públics". No obstant això, ha insistit en el fet que no podia ser exclusivament en línia. "El CLAM s'ha de viure i és molt important el contacte amb el públic", ha dit.

Vallecillos ha estat taxatiu, després de la suspensió de 2020 per la pandèmia, enguany hi havia d'haver CLAM. També l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu, ha insistit en el fet que era necessari per garantir el seu futur. Així, que el festival de cinema no només s'ha reorientat al context, apostant pel format híbrid, sinó que en vol treure partit. "Creiem que el format en línia ha arribat per quedar-se", ha assegurat Vallecillos.

El festival de 2021 es perllongarà fins al 9 de maig i tindrà tres seus. A Navarcles i Manresa enguany s'hi afegirà Sant Fruitós de Bages com a seu convidada, que ja ho havia de fer l'any passat. Des del consistori convidat, l'alcaldessa, Àdria Mazcuñán, ha subratllat l'oportunitat que pot ser per a ells les projeccions al Casal Cultural. "No només pels santfruitosencs i santfruitosenques, sinó que el Bages guanyi una nova sala de cinema", ha assegurat.



El CLAM Jove

Una de les grans novetats d'aquest CLAM és que guanya una nova secció: el CLAM Jove. Segons ha explicat el director, la iniciativa està pensada i organitzada per un grup de joves. "Són el futur del festival i tant de bo en poc temps ens prenguin el relleu", ha assegurat.

Segons ha desgranat una de les impulsores, Aina Álvarez, en el seu any de debut aquesta nova secció tindrà com a eix temàtic la comunitat LGTBIQ+. "Creiem que necessita una major visibilització", ha explicat. El nou cicle comptarà amb una taula rodona que du com a títol 'Transsexualitat: realitat i perspectives', l'exposició 'Infinites', que pretén reflexionar sobre les identitats de gènere; i quatre projeccions presencials. El darrer dels visionats, el llargmetratge 'A Stormy Night', a més comptarà amb la presència del seu director, David Moragas.



La programació



Aquest CLAM comptarà amb 15 finalistes al concurs de llargmetratges i curts, seleccionats entre els més de 300 inscrits, pel seu nivell cinematogràfic i valors de reivindicació, denúncia i missatge social. Tot i que en la selecció final hi predominen propostes fetes a l'Estat, n'hi ha de d'altres països com Rússia i Polònia.

Cap de les obres finalistes ha estat projectat abans a Catalunya. A excepció d'un dels llargmetratges, totes les projeccions es faran en línia. Es tracta del llargmetratge 'Belles Fulles de Tardor', dirigida pel manresà Enric Roca. El director estarà present en la projecció i hi haurà una conversa amb el públic.

En la secció de llargmetratges els altres finalistes són 'Chuskit' de Priya Ramasubban; 'Malandanza' de José Francisco Rodríguez; 'Dante's' Heaven de Dimitar Radev; i 'Letters of Hapiness' de Svetlana Skhonova.

Pel que fa als curts, són finalistes 'Acto Reflejo', 'Árbol', 'Beatiful Thing', 'Caligrafia', 'Disappearing Stories, 'El hombre de la casa', 'Groomig', 'Robarte una noche', 'Run Amok', i 'Una vida asegurada.



'El fotógrafo de Minimata' dona el tret de sortida



El CLAM arrencarà el dia 30 amb una inauguració presencial i l'estrena del film protagonitzat per Johnny Deep, 'El fotógrafo de Minimata, que s'estrenarà aquell mateix divendres arreu de l'Estat. S'inclou en la secció 'Pantalla oberta', que en aquesta edició comptarà amb altres llargmetratges recentment estrenats com 'Supernova' de Harry Macqueen; 'Radiacions' de Judith Colell; 'Sun Children' de Majid Majidi; 'Hine Anachnu' de Nir Bergman; 'El año del descubrimiento' de Luís López Carrasco; 'Cat in the wall' de Vesela Kazakova i Mina Mileva; 'How to steal a country' de Rehad Desi i Mark J. Kaplan; el 'Club de las pulseras rojas' de Felix Binder ; i 'Cerca de ti' d'Uberto Pasolini.



Premi Casaldàliga

Enguany, el Premi Pere Casaldàliga s'atorgarà a l'associació LLIGAM, fundada l'any 1992 a Barcelona, que treballa per a la reinserció social amb l'objectiu de donar atenció residencial i socioeducativa a dones sense suport familiar o social, i en situació greu o en risc d'exclusió. Per la seva banda, la directora, guionista i productora catalana, Judith Colell, rebrà el Premi d'Honor d'aquesta edició.

Falta encara per conèixer qui s'endurà el Premi Insert, convocat per Ampans i adreçat a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual, i pel que hi ha seleccionats una dotzena d'obres finalistes –se'n van enviar una trentena d'arreu de l'estat espanyol.



Activitats paral·leles

A banda de les projeccions de Pantalla Oberta, hi haurà diverses activitats paral·leles, totes elles presencials. En destaca una taula rodona sobre 'Passat, present i futur del cinema a la Catalunya Central'; una sessió especial de cinema indígena de Bolívia a Sant Fruitós de Bages, dins dels actes de l'any Lluís Espinal que celebra el municipi; i una jornada de treball amb taules rodones sobre educació i cinema, entre altres propostes.