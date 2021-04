Jordi Fàbregas donarà nom a la sala gran de la Fàbrica Vella de Sallent

El mateix dia que el músic i compositor sallentí Jordi Fàbregas hauria fet 70 anys, Sallent explicava els actes d'homenatge a una de les personalitats cabdals del folk i la recuperació de la música popular catalana, traspassat ara fa tres mesos. L'Ajuntament de la vila i les entitats culturals han preparat un doble acte en memòria del fundador del festival Tradicionàrius durant el qual es descobrirà una placa commemorativa a la Fàbrica Vella i es batejarà la sala gran de l'espai cultural amb el seu nom. A més, l'artista bagenc Quim Moya presentarà una pintura inspirada en la seva figura que presidirà l'entrada de la sala. En una segona part, a l'exterior de la Torre del Gas, se celebrarà una Mostra de Cultura Popular, amb prop de 150 participants. Era l'homenatge que Sallent tenia pendent a causa de la pandèmia. Un record que es vol que sigui, sobretot, un «comiat alegre».

La presentació dels actes es va fer ahir al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT)i la seva «casa» a Barcelona. Emocionada, la seva vídua, Lola Capdevila,expressava l'agraïment a tots els implicats per contribuir a recordar Fàbregas: «sento que no ens ha deixat» del tot. I això és «gràcies als amics, les entitats, les autoritats, els músics, el poble i tota la gent que continuarà fent sonar la seva música». La també sallentina, que va assistir a la roda de premsa amb el seu fill Pol Fàbregas, agraïa amb aquestes paraules l'organització del «primer» homenatge al seu marit.

La coordinadora de l'acte, Rut Matamala, remarcava que l'adeu de la seva vila, diumenge, serà «alegre, com ell l'hauria volgut». «Ens hem cuidat que hi hagi emoció però també molta alegria de saber que, si ell hi fos, estaria content», apuntava Matamala. L'homenatge coincideix amb la Setmana Cultural de poble.

Un «retorn» al seu llegat

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, assenyalava que el municipi bagenc «va plorar» la mort de Fàbregas, «un sallentí que va portar la reputació cultural de Sallent arreu del país». Per això, va dir, i agraint els seus «anys de sacrifici en la seva tasca de revalorització de la música popular», el municipi fa ara un «retorn» al seu llegat no només amb l'homenatge de diumenge sinó amb una programació cultural estable que li doni continuïtat. «Des que vam conèixer la notícia de la seva mort vam veure la necessitat de fer quelcom; no volíem que la seva obra caigués en l'oblit; era molt estimat a la seva vila, que ell també estimava», afegia el regidor de Cultura, Diego Miranda.