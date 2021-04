La 32a Mostra d'Igualada tindrà una llotja virtual i 47 espectacles presencials

La Mostra d'Igualada celebrarà una 32a edició excepcional que tindrà 47 espectacles presencials, l'activitat professional en línia i que s'allargarà un dia per adaptar-se a la crisi sanitària. El certamen de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya se celebrarà del 26 al 30 de maig amb l'eslògan «Mires o veus?», que convida a percebre diferent el que ens envolta. Ja és obert el termini perquè els professionals s'acreditin al certamen (mostraigualada.cat)

De les 47 companyies, 39 són de Catalunya i 8 de la resta de l'Estat, en una edició en què s'ha volgut fer una clara aposta de suport a les companyies catalanes. I, enguany, per la pandèmia, sense la participació de companyies internacionals.

D'entre les propostes teatrals destaca La faula de l'esquirol de La Baldufa Teatre; La «petita» Moby Dick d' Eudald Ferré Teatre de Titelles i Màscares; La motxilla de l'Ada de Teatre al detall; Els ocells ho fan, i les balenes i les puces també d'Obskené; Ikimilikiliklik de Marie de Jongh; Les croquetes oblidades de Les Bianchis; i Jaleiu de Guillem Albà & La Marabunta. Quant a dansa, es podrà veure Terra de Silver Drops Dansa; Geometria de Roseland Musical; Marúnica de Cia Roberto G. Alonso; i Labranza Kids de Colectivo Lamajara. Pel que fa al circ, es programarà Só. de Xampatito Pato; Àvol de Circ Bover o el clown de Los Galindos amb MDR (Mort de Riure), a més de les titelles de Periferia Teatro, amb Núvol Núvol. Per segon any, la Mostra crear l'itinerari per a nadons de 0 a 3 anys, amb propostes com L'odissea de Latung La La de David Ymbernon i Nius d'Helena Cabo Vila - CreaMoviment. Els joves podran gaudir d'obres com Lázaro dels valencians Leamok; Paraules que trenquen ossos de Companyia Pagans i Container d'Emília Gargot.