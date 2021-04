Què s'hi podrà fer per la Diada de Sant Jordi a Manresa?

Aquest divendres, 23 d'abril, Manresa torna a celebrar la diada de Sant Jordi. Ho farà amb la mateixa il·lusió de sempre, però amb mesures especials preventives contra la covid seguint la normativa dictada pel Procicat i adaptada per l'Ajuntament de Manresa, amb l'objectiu que sigui una jornada festiva responsable i segura amb el llibre i la rosa com a grans protagonistes.

Enguany, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa organitzen i coordinen la celebració de la Festa a petició del sector del llibre i de la rosa de la ciutat, amb la col·laboració de les regidories de Comerç i Cultura de l'Ajuntament de Manresa, que contribueix amb accions de control d'aforaments dels espais i oferint una audició de sardanes davant la Biblioteca del Casino.

En aquesta edició, la normativa especifica aprovada estableix la possibilitat de posar parades d'un màxim de 10 metres davant o a prop de les llibreries i floristeries durant els dies 21, 22 i 23 d'abril, i permet també fer-ho el mateix dia 23, en recintes especials que compleixin amb una estricta normativa d'aforament.

En el cas de Manresa, seran dos els espais per a professionals, un al Passeig Pere de III, davant la biblioteca del Casino, i l'altre a la plaça Sant Domènec, on s'instal·laran 6 llibreries, 3 floristeries i 4 editorials.

Aquests dos espais per a professionals estaran oberts de 9 a 21 h, ininterrompudament, i comptaran amb les mesures preventives com són el control d'aforament i de flux de persones, la informació sobre riscos de la covid i el subministrament de gel hidroalcohòlic.



Espai Casino



Se situa a la part central del Passeig Pere III davant la biblioteca del Casino, tal i com es va fer el passat estiu en la celebració del Dia del llibre i la Rosa 2020, amb l'entrada a la banda de la terrassa del restaurant Circus i la sortida tocant la terrassa de la Taverna Guru. Seran uns 40 metres amb parades a banda i banda, uns 400 m2 que donaran cabuda a unes 100 persones simultàniament.



Espai Sant Domènec

Se situa a la part central de la Plaça Sant Domènec, entre els bancs de la font i els fanals del mig de la plaça, tocant la terrassa del restaurant Las Vegas, amb l'entrada a la banda de la carretera i la sortida al costat de la terrassa. Serà un rectangle de 30x14 m aproximadament amb una àrea de 420 m2 que donarà cabuda a unes 115 persones aproximadament.



Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Sabadell

L'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb ".Manresa" (punt Manresa), organitza una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Sabadell.

".Manresa" és un projecte impulsat per tres associacions que promouen la sardana (Agrupació Cultural del Bages, Grup Sardanista Dintre el Bosc i Casal Cultural Dansaires Manresans) per tal de donar continuïtat a la programació estable de sardanes a la ciutat.

L'audició-concert tindrà lloc a la terrassa del Casino a partir de les 18.30 hores i la podran gaudir els vianants del Passeig de Pere III i les persones que visitin el recinte perimetral de llibreters i floristes. No es podrà ballar ni es disposarà de cap espai específic per seure a escoltar el concert, sinó que aquest es concep com una aportació musical per amenitzar l'espai.

Signatura de llibre per part d'autors locals

Tant l'Espai Casino com l'Espai Sant Domènec comptaran amb una parada per a signatures per a autors locals que atendran al públic en aquests horaris



Espai Casino

10:45. Albert Trullàs. Terra de silenci.

11:30. Beatrice Nyffenegger. El clàxon.

12:15. Dúnia EL Amrani Vázquez . Bajo un océano

13:00. Gemma Camps (redactora de Regió7). Un missatge per a la Nora.

13:45. Blanca Soler. Carn crua.

16:45. Violeida Sánchez. Flagelos.

17:30. Dami Vila. Matacans y el Château d'Yquem.

18:15. Lou Hevly. An Idiom a Day; Anglès difícil; Pronunciació anglesa simplificada.

19:00. Pep Fuster. Aturi's, malfactor!

19:45. Quima Borjas. Tu guia de remedios naturales.

Espai Sant Domènec