«A dins de casa no passen tantes coses i és més difícil crear»

«El fet de viure experiències noves és essencial per crear, però la pandèmia ens va frenar a tots de cop i, és clar, des de casa és més difícil inspirar-se», apunta la cantautora Anaïs Vila (Santpedor, 1988). Ella explica que, en el seu cas, per poder compondre noves melodies és fonamental presenciar escenes sorprenents, conèixer gent nova, visitar indrets fantàstics... Però les mesures restrictives van provocar que durant molts dies hagués de mirar la vida des del marc de la finestra. Tot i això, no ha perdut l'entusiasme per imaginar noves cançons i, entre concert i concert, ha començat a gestar el seu quart disc.

Com descriuria l'últim any professionalment?

Per mi a estat com una autèntica muntanya russa. Vaig publicar Contradiccions, el quart disc, el gener del 2020 i, en aquell moment, tenia moltes expectatives. Però just la setmana que tenia previst presentar l'àlbum al teatre Conservatori es va declarar l'estat d'alarma. A partir d'aquest moment, els músics hem viscut moltes pujades i baixades. A l'estiu sí que vaig poder fer algun concert, però amb l'arribada de la tardor, l'activitat musical es va tornar a aturar. En aquests moment, sembla que tornem a agafar el ritme, però el futur és incert i cada vegada que pujo a l'escenari ho visc com un autèntic regal.

Quina petjada deixarà la pandèmia en la seva música?

Tot el que estem vivint m'influencia i també ho farà en el futur. El virus ha canviat les nostres vides completament i ha posat molts debats sobre la taula. La importància de cuidar la salut mental, el paper de la cultura en temps difícils, la necessitat de cuidar el planeta... Al voltant d'aquests temes, m'han sorgit noves preguntes que, d'alguna forma o altre, quedaran reflectides en els propers treballs.

De fet, en la cançó A dins, descriu els dies durs del confinament de la primavera del 2020.

Sí. Es tracta d'una cançó escrita juntament amb el músic Jaume Pla, més conegut com a Mazoni. Tots dos ens vam veure en cor de fer una cançó que parlés d'aquells dies tan estranys i tristos, que alhora també tenien moments bonics. Tot i això, en el meu cas, crear noves cançons durant la pandèmia se'm va fer més difícil. El ritme vital que jo solia dur se'm va trencar. De cop i volta, ja no vivia tantes experiències com abans.

El fet de viure coses noves és important a l'hora d'inspirar-se?

Des del meu punt de vista, el fet d'omplir-se de noves experiències és fonamental per crear. La pandèmia ens ha frenat a tots i és clar que ens continuen passant coses, però moltes menys. A més, és molt fàcil desanimar-se al veure com els plans s'estronquen amb les successives onades. Tot i això, la il·lusió sempre torna, ja que ara estic arrodonint idees i creant noves cançons per un quart treball,que tinc moltes ganes de compartir amb el públic.