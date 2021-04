El festival Espurnes concentrarà vuit concerts en tres nits del mes de juny

El festival Espurnes de Llagostera concentrarà aquest any tota la programació en tres nits del mes de juny (divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6). En total hi haurà vuit concerts que combinaran artistes coneguts i noves promeses del món musical. La programació arrencarà amb Donallop i Mishima a l'escenari del Castell. El dissabte el festival obrirà dos nous escenaris, un a la plaça de la Llibertat i un altre davant de Can Caciques. En aquests espais hi haurà concerts gratuïts de noves propostes musicals. El diumenge, l'Espurnes posarà el punt final a l'edició d'enguany amb un espectacle de producció pròpia que agruparà una quinzena d'artistes per cantar cançons i recitar poemes que parlin de la llibertat.

Mishimia i Donallop seran els encarregats d'inaugurar el festival Espurnes que es celebra a Llagostera (Gironès). Aquest any la programació es concentrarà en un sol cap de setmana de juny. El divendres 4 a les nou de la nit el conjunt balear Donallop seran els primers de pujar a l'escenari del Castell i posteriorment els barcelonins Mishima els agafaran el relleu. Les entrades pel concert ja estan a la venda al web del festival a un preu de 15 euros.

El dissabte, la programació començarà a la tarda, a dos quarts de cinc. Al llarg de tota la tarda hi haurà artistes emergents en dos nous escenaris. Un d'ells estarà instal·lat a la plaça de la Llibertat i l'altre davant de Can Caciques. En aquests dos espais hi haurà un aforament d'entre 50 i 100 persones. Els concerts seran gratuïts, però caldrà que el públic reservi una entrada a través del mateix web.

Per aquests dos nous punts hi passaran els artistes Jordi Serradell, Jesamí Boada, la banda saltenca Luw i Tona Gafarot. Les actuacions s'aniran intercalant entre els dos escenaris. Amb aquests concerts, la directora de la Tornada (entitat promotora del festival), Roció Rodríguez, ha afirmat que volen tornar "als orígens" en què es combinaven artistes emergents amb d'altres més consagrats. Finalment, el dissabte a dos quarts d'onze de la nit hi haurà el concert de Roba Estesa a l'escenari del Castell amb un preu de 5 euros per cada entrada.

La programació musical es tancarà el diumenge 6 de juny amb un espectacle de producció pròpia titulat 'Cançons de llibertat'. Es tracta d'un "recorregut entre cançons i poemes que revoquen al sentiment de llibertat", ha detallat la directora de la Tornada, Rocío Rodríguez. En aquest espectacle hi participaran una quinzena d'artistes de diferents estils i generacions. 'Cançons de llibertat' es podrà veure el diumenge al Castell per un preu de 15 euros.



Primera edició d'Atapa't



Coincidint amb el festival Espurnes, l'Ajuntament de Llagostera ha engegat una campanya gastronòmica al municipi batejada com Atapa't. Es tracta d'un conjunt de bars i restaurants que faran "tres tapes diferents" i que la gent podrà degustar al llarg de tot el cap de setmana.

L'Ajuntament, a més, repartirà 200 vals entre els assistents al festival Espurnes que podran bescanviar per una tapa gratuïta. L'objectiu és que el públic "descobreixi els productes locals" durant el certamen musical, al mateix temps que s'engega una campanya de dinamització econòmica entre els establiments de Llagostera per ajudar-los a recuperar les pèrdues ocasionades per la pandèmia.