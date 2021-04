Sant Jordi torna a Manresa amb dos espais perimetrats i amb un màxim de 215 persones simultàniament

Sis llibreries, tres floristeries, quatre editorials i una vintena d'autors (que signaran per torns) s'ubicaran avui en dos espais delimitats de Manresa que sumen 820 m2 i que podran encabir, com a màxim, un centenar de persones cadascun d'ells: la part central del Passeig de Pere III, davant del Casino, i la part central de la plaça Sant Domènec. Són els dos espais reservats i acotats per a professionals, que avui estaran oberts al públic de 9 del matí a 9 del vespre, per celebrar un Sant Jordi que, a la capital del Bages, es farà sense els habituals estands d'entitats, associacions i partits polítics i sense la majoria de les activitats paral·leles. Avui és Sant Jordi sí, però les restriccions per la covid no permetran que sigui la tradicional festa ciutadana que hem viscut els anys pre-pandèmia. Però tornem al carrer i el precedent que es viurà avui, amb el doble d'espai, s'ha de buscar en l'atípica diada del llibre i la rosa que es va celebrar el 23 de juliol passat. Aquell dia, però, en un únic espai restringit, de 400 m2 al Passeig, que va acollir vuit parades i signatures d'una vintena d'autors. Aquell dia, unes 5.000 persones van poder gaudir de la festa. A veure avui.

Però, a banda dels dos recintes perimetrats, les mesures dictades pel Procicat permetran que llibreries i floristeries puguin posar la seva parada, d'un màxim de 10 metres, davant o a prop del seu establiment (ahir, ja n'hi havia algunes). És el que faran, en el cas de les llibreries, la Rubiralta del carrer del Born, la Roca del carrer Sant Miquel i la Sobrerroca a les Bases de Manresa, per exemple. I la majoria de les floristeries de la ciutat.

La diada de Sant Jordi a Manresa l'organitza la Unió de Botiguers i Comerciants amb la col·laboració de l'Ajuntament (tal i com es va fer el juliol) i els dos recintes tancats -com explicita la normativa- tindran control d'aforament i subministrament de gel hidroalcohòlic, amb una entrada i una sortida. La intenció, com explica Ausiàs Fons, secretari tècnic de la UBIC, és «coordinar l'espai públic per evitar aglomeracions» i repetir, però ampliada, l'experiència del juliol que va tenir «molt bona rebuda». Sense descartar, també, que de cara a altres anys, ja sense restriccions a entitats o associacions, «es puguin situar en un mateix espai els professionals de la diada per visibilitzar-los més i prestigiar la diada».

Al Passeig (400 m2 i amb cabuda per a unes 100 persones simultàniament) se situaran les llibreries Parcir, Papasseit, Dos de Piques i Ca la Figa; la floristeria Viver Serra; l'editorial Farell, la revista El Pou de la Gallina; a Sant Domènec (420 m2; 115 persones aproximadament), tindran parada l'editorial Tigre de Paper; Òmnium Cultural (en qualitat d'editorial); les floristeries Rosa de Jericó i el Garden Ampans i les llibreries Abacus i el llibreter Joaquim Jordi Sardà.