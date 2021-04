El Kursaal posa a la venda les entrades de festa major

Ja són a la venda les localitats per assistir als tres espectacles que es podran veure el proper mes d'agost al teatre Kursaal de Manresa amb motiu de la gesta major de la capital bagenca. L'equipament escènic acollirà Remember show, amb Marcel Gros i Teatre Mòbil; L'èxit de la temporada, produït per El Terrat, i el musical Abba The New Experience.

La programació començarà el dijous 26 d'agost (20 h) amb Remember show, l'espectacle conjunt de Marcel Gros i Teatre Mòbil concebut com un homenatge a l'ofici de fer riure. Les entrades valen 10 euros (6 euros per a nens i nenes de fins a 12 anys).

El diumenge 29 d'agost, a les 17 i a les 20 h, es faran dues funcions de l'obra L'èxit de la temporada, amb Sílvia Abril, David Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau, Mònica Pérez, Jordi Rios, Mònica Macfer i Alba Florejachs. L'argument presenta mitja dotzena d'amics que triomfen a la ràdio i la televisió i un dia decideixen tirar endavant una funció de Romeu i Julieta. Les entrades valen 26 euros (24 euros amb el Carnet Galliner, per als majors de 65 anys i per als menors de 25 anys).

El 30 d'agost (18 h) es podrà gaudir amb Abba The New Experience, un tribut a una de les bandes més carismàtiques del pop-rock del segle XX. Els tiquets es poden adquirir per 18 euros (15 euros amb el Carnet Galliner, els majors de 65 anys i els menors de 25 anys). Totes les entrades es dispensen a les taquilles del Kursaal i a la web.