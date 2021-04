Oscars amb reivindicació social

Els Oscars que s'entreguen demà (a les 00.30 h arrenca la catifa vermella i a les 02 h la gala) s'enfronten per primera vegada a la covid. La pandèmia no ha aconseguit suspendre l'esdeveniment cinèfil per excel·lència, però afectarà una cerimònia marcada per la forta reivindicació social dels films nominats i pel poder de les plataformes digitals, l'única forma d'exhibició enfortida gràcies a la covid.

L'any de Chloé Zhao

Nomadland és la indiscutible preferida en les grans categories des que la van premiar a Venècia, Sant Sebastià i Toronto, que van obrir les lloances per a un film que no ha deixat d'arrasar a totes les cerimònies prèvies als Oscar, amb els Globus d'Or al capdavant. Malgrat que bona part de la cinefilía voldria veure consagrat amb els Oscar David Fincher (Mank) o Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago), aquest és l'any de Chloé Zhao. Més enllà de la indiscutible qualitat del film s'uneixen tres factors propicis: Nomadland visibilitza els sense llar en un any on la pobresa ha crescut com mai, Zhao serà la segona dona en guanyar l'Oscar com a directora i també la primera oriental, just quan als EUA la seva raça pateix una impressionant onada d'intolerància.

Premi pòstum per a Boseman

La madre del blues és una impecable adaptació d'una brillantíssima (i també racialment reivindicativa) obra de teatre d'August Wilson que compta amb diversos personatges fets amb un enorme potencial de premis. Quan es va saber que Chadwick Boseman, el mític Black Panther, feia el paper protagonista ja es va parlar dels Oscar, però després de la seva desgraciada mort ningú en va tenir ja cap dubte. Malgrat tot, Variety apuntava que el guanyador del Bafta, Anthony Hopkins per El padre, era el preferit entre els acadèmics.

Difícil vaticinar la millor actriu

El guardó més difícil de vaticinar. Les cinc s'han repartit els premis anteriors a la cerimònia i es podria parlar d'un empat tècnic entre Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Una joven prometedora), Andra Day (Los Estados Unidos contra Billie Holliday), Vanessa Kirby (Piezas de una mujer) i Viola Davis (La madre del blues). Davis seria la primera actriu afroamericana en tenir dos Oscar.

L'entranyable àvia de «Minari»

Minari és un dels films predilectes de l'any, però difícilment guanyarà cap categoria que no sigui la de millor actriu de repartiment. No sembla que ningú pugui atrapar l'entranyable àvia coreana interpretada per Youn Yuh-Jun; ni la Maria Bakalova que va entusiasmar a la segona part de Borat. El propi Borat, l'inefable Sacha Baron Cohen, semblava que sumaria les múltiples simpaties amb un premi com a millor actor de repartiment per El juicio de los 7 de Chicago, però Daniel Kaluuya (Judas y el mesías negro) s'ha anat posicionant com el favorit. Si s'hi suma aquesta categoria, podria ser que per primer cop a la història cap intèrpret blanc surti a rebre l'estatueta daurada. Un gest que s'interpretaria com un suport indiscutible a les minories racials per part de Hollywood.

Un guió amb «mala llet»

Relleu generacional. Un tòtem com Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago), veurà molt probablement com guanya Emerald Fennell, ànima d'Una joven prometedora, el film que abandera la lluita de gènere gràcies a una «mala llet servida amb brillantor» (Jordi Bordas dixit).

«Soul», animació i banda sonora

Pixar és una rival intractable. Que Disney+ decidís estrenar per Nadal en obert la transcendent Soul li va donar una visibilitat insuperable. Ni la qualitat de Wolfwalkers pot eclipsar un film que compta amb una excel·lent banda sonora dels idolatrats Trent Reznor i Atticus Ross (amb Jon Batiste), també nominats per la música de Mank.

L'aparador de Netflix

Netflix també ha sigut enguany un aparador excepcional. Lo que el pulpo me enseñó, guanyador del Bafta, Si me pasara algo os quiero, i Una canción de amor para Latasha, són el documental i curts capdavanters en unes categories que sempre destrossen les millors travesses.

«Otra ronda», una gran aposta

Que Otra ronda hagi rebut una nominació també en la categoria de millor direcció, resulta un claríssim indicador de qui guanyarà l'Oscar al millor film de parla no anglesa. De fet, aquests dies molts han trobat a faltar entre els nominats l'actor principal del film, un Mads Mikkelsen on fire, que farà d'adversari de Harrison Ford a l'última aventura d'Indiana Jones.