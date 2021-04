La cultura popular balla la mort del músic Jordi Fàbregas

El municipi de Sallent (Bages) ha homenatjat aquest dissabte el músic Jordi Fàbregas, fill de la vila, mort el passat mes de gener. Una dotzena de colles d'entitats culturals han ofert a la torre del Gas una mostra de balls i música tradicional vinculada d'una manera o altra amb Fàbregas. Han participat més d'un centenar de persones, entre músics, figurants i ballarins dels esbarts, grups de bastoners, geganters o nans. Ha estat la part més festiva d'un homenatge que també ha servit per posar el nom de Jordi Fàbregas a la sala gran de l'espai cultural Fàbrica Vella. El consistori també ha descobert una placa per recordar el músic i l'artista.

Jordi Fàbregas va morir el mes de gener als 69 anys, com a conseqüència dels problemes de salut que arrossegava des de feia anys, i no ha estat fins ara que el context sanitari ha permès al seu poble natal fer l'homenatge que es mereixia l'artista, fundador també del festival Tradicionarius. L'acte, a més, ha estat la culminació de la Setmana Cultural del municipi

Durant l'acte, l'artista Quim Moya ha lliurat a la vídua i el fill de Jordi Fàbregas, Lola Capdevila i Pol Fàbregas, una obra inspirada en la seva figura. "El Jordi estimava la família, la cultura i el país i sobretot les tradicions", ha dit Capdevila, que ha tancat l'acte parafrasejant el músic: "Amunt i crits!"

La vídua ha reivindicat també la música tradicional i ha lamentat que sigui sovint un gènere menystingut: "En aquest país sempre ens menystenim. És una llàstima", assegura. Capdevila també l'ha definit com una persona "tossuda" que havia dedicat la vida a la música i a traslladar el seu compromís a altres generacions.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha agraït a Fàbregas que hagi portat "el bon nom cultural de la vila arreu del país". Per Ribalta, el llegat del músic és "indiscutible" i s'ha compromès a mantenir viu el seu record per la seva gran tasca de "generació de patrimoni cultural" arreu de Catalunya: "La vila no pot fer res més que sentir-se agraïda".

En clau de país, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, també ha posat en relleu la figura de Fàbregas com algú que "es feia estimar" més enllà de la música: "Els seus aprenentatges ens arriben no només per la seva música. La seva és la lluita d'una persona entregada a la cultura i al país. La seva trajectòria és també la del seu mestratge".

Referent de la música popular

El músic sallentí va ser un dels artífexs de la recuperació de la música popular catalana. Seves són les músiques dels balls de gegants de diferents colles i va participar en gravacions de diferents grups de música tradicional. Va ser fundador del festival Tradicionarius el 1988 i el seu director fins als seus darrers dies de vida. El 1993 va fundat també el Centre Artesà.

Jordi Fàbregas també ha estat al darrera de nombrosos grups i iniciatives culturals com els grups Coses, La Murga o El Pont d'Arcalis. Els festival Saraus de Primavera, Mercè Folk, el Mercat de Música Viva de Vic o la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa també porten el seu segell.

En el capítol de reconeixements, Fàbregas va rebre la Creu de Sant Jordi tot just l'any passat i va rebre el Premi Nacional de Música el 1991, el Premi Nacional de Cultura Popular el 1995 i la Medalla d'Or de Barcelona el 2006. Pocs mesos abans de morir va ser també el pregoner de la festa major de Sallent, el setembre del 2020.