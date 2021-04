Manel Camp fa vibrar el Kursaal

«Espectacular». «D'una qualitat excel·lent». Són valoracions que compartien ahir els assistents al primer concert del cicle De Minorisa a Carst, la proposta del pianista i compositor manresà Manel Camp per celebrar el seu 75è aniversari. L'actuació prometia i va superar les expectatives. Manel Camp i la trentena de músics amb qui va compartir escenari van fer vibrar el públic assistent a la Sala Gran del Kursaal de Manresa, que va exhaurir les 400 localitats disponibles (50% de la capacitat de la sala per les mesures anticovid).

El repertori, basat en estàndards americans, es va encetar amb Rhapsody in Blue, amb la Big Band formada per reconeguts músics com ara Llibert Fortuny (saxo), Horacio Fumero (contrabaix), Mireia Farrés (trompeta) i una trentena més de músics que van fer sonar els seus instruments acompanyats de les veus de Mireia Pintó, Celeste Alías, Carme Canela, Gemma Abrié, Laura Simó i Mireia Lara. Cadascuna va interpretar un tema, per exemple Ridi'n High, When I Fall in Love o Somewhere, i totes juntes van participar en la darrera peça de l'espectacle, All the Things Your Are. Amb emocions a flor de pell es va tancar una actuació en què no va faltar l'agraïment de Manel Camp: «Dono les gràcies als músics que m'han acompanyat, amb ells he fet música al llarg de la meva trajectòria i aplegar-los tots junts ha estat emocionant».

Emocions a flor de pell

L'emoció també es palpava a la platea i a l'amfiteatre del Kursaal. Cada una de les catorze cançons va ser molt aplaudida, i al final el públic va respondre amb una gran ovació. «Ha estat un gran concert. Amb la qualitat dels músics, l'espectacle estava garantit, però realment ha estat meravellós», apuntava el manresà Ramon Bertran, un dels espectadors. També marxava molt satisfeta Maria Teresa Griñó, de Navarcles: «M'ha encantat l'actuació que he vist i escoltat, amb grans músics a l'escenari i una gran complicitat entre ells. Ha estat un concert de molta qualitat». Unes impressions que compartia Elisabet Duocastella, de Manresa: «M'ha agradat molt, ha estat una actuació molt emotiva i un punt de partida boníssim, ja tinc ganes d'assistir a més concerts del projecte De Minorisa a Carst».

Se'n faran onze més al llarg de tot un any. Concerts que permetran gaudir de la música i celebrar els 75 anys de Manel Camp (aquest abril n'ha complert 74). «Serà un cicle espectacular, s'ha demostrat amb la primer actuació», remarcava ahir l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Va seguir amb atenció i emoció el concert i el valorava com «una festa de la música, de l'art, amb músics de primer nivell a l'escenari». Animava la ciutadania a viure i celebrar aquest Any Camp sent partícips de la seva música: «Jo abans de veure el primer concert ja estava molt il·lusionat amb aquest cicle, i després de l'actuació s'ha demostrat que De Minorisa a Carst és un regal per a la ciutat, promet molt», apuntava Marc Aloy, que aplaudia «el talent musical que tenim, i que a vegades no valorem prou». I afegia: «Músics de la talla de Manel Camp ens han donat molt i ara es demostra, un cop més, amb aquest cicle espectacular».

75è aniversari de Manel Camp

Ahir es va donar el tret de sortida del cicle per celebrar els 75 anys de Manel Camp. En queden onze, i es perllongaran fins al maig de l'any que ve, amb la participació de més de mig miler d'artistes. «No vull que sigui un homenatge, sinó una mirada retrospectiva», remarcava el pianista i compositor manresà, que ahir va demostrar les ganes de compartir escenari «amb persones diferents, però habituals de la meva música». A part de Manresa, les activitats es repartiran per altres punts del territori, com Avinyó, Barcelona, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Vic.

El proper concert serà Gershwiniana, amb dues obres escrites per Manel Camp com a homenatge al compositor George Gershwin. Es farà el diumenge 30 de maig al Kursaal i els intèrprets per a l'ocasió seran la Banda Simfònica, la Coma Big Band i el Manel Camp Quartet.