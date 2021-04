Imanol Arias: «De jove venia en tren a l'Institut del Teatre i al Lliure a veure un noi ros que es deia Lluís Homar»

Imanol Arias protagonitza al Teatre Poliorama 'El coronel no tiene quien le escriba', una adaptació de la novel·la homònima de Gabriel García Márquez que hi farà estada del 5 fins al 30 de maig. "És una peça que parla de la gent que resisteix amb molta dignitat i molt d'amor", resumeix el protagonista, Imanol Arias. En una entrevista amb l'ACN, l'actor assegura que té "molta relació" amb Barcelona i explica que de jove venia en tren de nit per anar a l'Institut del Teatre i al Lliure, on veia "un noi ros que es deia Lluís Homar", diu. "Amb dinou anys, em preguntava: Aquesta gent d'on surt? On estudia? Sempre vaig tenir aquesta fascinació i no l'oblides mai perquè forma part de la teva infància", apunta.

Dirigida per Carlos Saura i adaptada per Natalio Grueso, 'El coronel no tiene quien le escriba' narra la història d'un antic coronel i la seva dona, qui viuen amb l'esperança que els hi arribi una carta del govern on se'ls comuniqui la concessió d'una pensió pels seus serveis durant la guerra. La carta, però, es fa esperar i provoca que el matrimoni s'enfronti a un dilema vital: alimentar el gall, que és alimentar l'esperança, o alimentar-se a ells. "En aquests temps és una obra molt interessant sobre la resistència, entenent-la no només com un sacrifici, sinó com una possibilitat", diu Arias.

L'actor assegura que el protagonista, el coronel, "és un home honest i molt divertit". "L'humor li ha permès ser un home just, pràctic i intel·ligent, que s'ho pren tot d'una manera que li permet viure", defineix. En la mateixa línia, apunta que la història "és un cicle" pel personatge, on mostra que malgrat "la seva injustícia", és "tremendament bo, molt reflexiu, que estima i estimant se salva". García Márquez es va inspirar en el seu avi, Nicolás Ricardo Márquez Mejía, per construir el personatge del coronel.

A més, el personatge principal es complementa amb el de la seva dona, qui s'identifica amb el nom de 'coronela', interpretada per Cristina de Inza i Ana Villa. "És una dona molt llesta, que ajuda al coronel amb les seves confusions i les seves amistats", apunta Arias. Segons l'actor, la coronela "sustenta" al protagonista.

L'actor avança que l'obra també parla de la "lleialtat" mitjançant el personatge de Don Sabas, un home ric del mateix partit del coronel que és l'únic que no va patir la persecució política després de la guerra. "És un personatge molt interessant, que no deixa que l'amic caigui, però tampoc l'ajuda a aixecar-se perquè vol competir amb ell", retrata Arias.

Acostumats a veure Arias a la televisió interpretant el personatge d'Antonio Alcántara a 'Cuéntame cómo pasó', l'actor ja acumula gairebé dues-centes funcions de 'El coronel no tiene quien le ecriba' i avança que a l'octubre començarà amb una altra obra de teatre, 'La muerte de un viajante'. Sobre la seva tornada als escenaris amb l'adaptació de García Márquez, Arias explica que en un principi ho va fer "amb la responsabilitat d'atendre a un amic que no podia seguir". Així, en un primer moment el muntatge el protagonitzava Juan Diego Ruiz, qui ho va haver de deixar per problemes de salut. "Em van oferir la possibilitat i em vaig embarcar, no m'ho vaig pensar", confessa Arias sobre la decisió. "Al final he tingut molta sort i estic molt agraït", afegeix.

L'actor revela haver llegit el text original de Gabriel García Márquez. "La vaig llegir fa molts anys a L'Havana i ho recordo perfectament. Era l'any 80 i estava fent la meva primera pel·lícula quan vaig començar a llegir molta literatura americana, era el 'boom' llatinoamericà", detalla sobre la novel·la. Així mateix, assegura que "contínuament" llegeix textos de García Márquez i confessa que darrerament n'està llegint molts sobre 'Macondo', el poble imaginari creat per l'escriptor colombià que apareix sovint en les seves novel·les.