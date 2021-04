L'adaptació teatral de 'Fariña' arriba al Teatre Tívoli del 18 al 23 de maig

L'adaptació teatral de 'Fariña' arribarà al Teatre Tívoli del 18 al 23 de maig, amb cinc úniques funcions. L'obra està dirigida per Tito Asorey i compta amb la dramatúrgia de José L. Prieto sobre el popular llibre del periodista Nacho Carretero. El periodista Nacho Carretero va realitzar a 'Fariña' un treball de camp per concentrar en 300 pàgines la història del narcotràfic a Galícia en les darreres dècades del segle XX. La productora audiovisual Bambú va comprar els drets per fer una sèrie de televisió de la historia que es va estrenar al 2018. L'espectacle està interpretat per Xosé A. Touriñán, Marcos Pereiro, María Vázquez, Cris Iglesias, Sergio Zearreta i Víctor Duplá.

'Fariña' s'estrena a Barcelona després del seu pas pel Teatre Cofidis Alcázar i a les Naus de l'Espanyol de Madrid i més de 6.000 persones han vist ja l'obra. Les entrades per les cinc funcions al Teatre Tívoli estan ja a la venda.