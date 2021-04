Concert pilot de Love of Lesbian: sis casos positius entre els 5.000 assistents

Els resultats de l'estudi observacional del concert pilot de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi descarten la transmissió de covid-19 entre els assistents. Així ho han assegurat aquest dimarts els responsables sanitaris de la iniciativa impulsada pels Festivals x la Cultura Segura. Segons les dades fetes públiques, només s'han detectat sis casos de persones que hi van assistir i que els 14 dies posteriors al concert van resultar positives per covid, de manera asimptomàtica o amb afectació lleu. D'aquests sis, però, en quatre casos es té constància que la transmissió va ser fora del concert. Dels altres dos casos, es desconeix. Els responsables dels festivals veuen "llum al final del túnel" i confirmen que "hi haurà esdeveniments" a l'estiu.

L'actuació de Love of Lesbian d'avui fa un mes, el 27 de març, va convertir-se en un esdeveniment sense precedents amb 5.000 persones dretes, sense distància de seguretat, però amb testos d'antígens previs, amb mascareta ffp2 i sectoritzats en tres espais.

L'anàlisi dels resultats del concert conclou "amb tota seguretat" que l'esdeveniment no va tenir impacte en la transmissió del virus entre els seus 5.000 assistents, segons han constatat aquest dimarts l'equip científic implicat, amb els doctors Bonaventura Clotet, Boris Rebollo i Josep Maria Llibre, de l'Hospital Germans Trias i Pujol, al capdavant.

Les dades porten a "conclusions molt vàlides", ha dit Clotet, que exclouen que el concert hagi constituït un esdeveniment de súper transmissió, tal com fins el dia d'avui s'havien catalogat aquests tipus d'esdeveniments en recintes interiors i assistència massiva de públic. Dels 4.592 assistents al concert que van atorgar el consentiment per permetre l'anàlisi dels diagnòstics, s'han diagnosticat 6 persones positives en un període de 14 dies posteriors al concert detectats suposen una incidència acumulada a 14 dies de 130'7 casos/100.000 habitants, mentre que la incidència acumulada de la població de la ciutat de Barcelona en el mateix grup d'edat i mateixa data va ser de 259.5 casos/100.000 habitants.



Nou escenari per a festivals i grans concerts



A la vista dels resultats, el director del festival Cruïlla i una de les persones implicades en el concert pilot, Jordi Herreruela, ha afirmat que "aquest estiu hi haurà esdeveniments. "Ho farem amb mesures segures, amb la tutela i el rigor de treballar amb professionals mèdics", ha dit, tot i que encara no s'ha establert si serà seguint exactament les mesures implementades al concert del Sant Jordi, i si seran les mateixes per a tots els esdeveniments.

Pels Festivals per la Cultura Segura, l'objectiu és que aquest model establert generi noves propostes "en el marc d'un pla estratègic de proves pilot". La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha dit al respecte que ja han rebut els "projectes" d'alguns dels promotors i festivals interessats, però que encara s'està treballant en el marc de la comissió dels departaments de Cultura i Salut per establir el "seguit de pràctiques que puguin fer possible que aquests concerts siguin una realitat aquest estiu. Ens falten detalls metodològics, i com abaratir costos (dels testos d'antígens massius, eventualment), però estem convençuts que podem aplicar-los", ha aventurat.

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha corroborat que a la vista dels resultats de la prova del Sant Jordi "s'ha demostrat que és possible desescalar, que és possible combinar-ho amb la recuperació de la vida cultural de la ciutat". "Moltes ciutats de la resta d'Epanya i de la resta del món es van posar en contacte amb nosaltres i estic segur que avui n'estaran pendent", s'ha felicitat.



Ara "tot s'accelerarà"



A partir d'ara "tot s'accelerarà", ha suggerit l'investigador de la Fundació de la Lluita contra la Sida i de l'Hospital Germans Trias, Josep Maria Llibre. El doctor creu que des d'un punt de vista científic, els bons resultats de la prova de la Sala Apolo, primer, i ara del Sant Jordi, donen la tranquil·litat de fer concerts com el del Sant Jordi o fins i tot amb més aforament sempre que s'apliquin aquestes mesures.

Ara bé, pel doctor, la incògnita és "si caldrà aplicar totes les mesures i què passa amb coses que no s'han explorat, com l'exterior, si la gent vacunada s'ha de cribrar o no, quan dura la validesa d'un test d'antígens, etc. "En la meva opinió tot això s'hauria de regular perquè és un tema de salut pública, i no hauria de dependre de cada promotor".

A partir d'ara, ha reiterat, hi haurà una barreja d'activitats, unes que repetiran exactament el que s'ha fet el Sant Jordi "potser amb més assistents", i altres que exploraran coses noves ("si cal la mascareta un cop s'ha cribrat, o si cal cribrar si portes mascareta", ha exemplificat).