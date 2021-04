La Innocentada de Manresa es portarà finalment a escena del 6 al 16 de maig

L'equip de la Innocentada de Manresa, que arribarà a la 64a edició aixoplugada per l'Agrupació Cultural del Bages, ja ha comunicat les noves dates de representació: l'estrena serà el 6 de maig al teatre Conservatori i hi haurà representacions de dijous a diumenge durant dos llargs caps de setmana. Així, l'última funció de Manresa Experience. La ciutat com no l'has vist mai, un espectacle de 40 minuts de durada i una dotzena d'intèrprets i ballarins, serà el 16 de maig. L'engranatge s'ha posat en marxa just quan s'ha obtingut el vistiplau del Procicat, i les entrades es posaran a la venda a partir d'avui, a través de www.kursaal.cat i a les taquilles del teatre.

La comissió organitzadora, que degut a la crisi sanitària ja havia previst fer una micro-Innocentada, amb menys d'actors i ballarins, amb menys públic i més funcions, havia programat d'entrada del 21 al 31 de gener, però l'inici de la segona onada i el confinament municipal van motivar l'ajornament i l'anunci que es portaria a escena de cara a la primavera, esperant la millora de la situació epidemiològica.

Com va avançar Regió7 el passat 12 de desembre, el text de la Innocentada d'enguany el signa Carles Claret i és un bany d'autoestima en clau d'humor en què uns guies veterans posen la crítica i una guia novella l'optimisme a l'hora de mostrar a un turista estranger els atractius de Manresa. Dirigeix Jordi Gener i Ariadna Guitart s'encarrega de la direcció coreogràfica.

A causa de la situació de pandèmia, la comissió organitzadora ja va treballar amb dos grups bombolla, de 6 intèrprets i 6 ballarins cadascun, que s'alternaran les diferents representacions. Cada grup actuarà en un dels dos caps de setmana de funcions. Els dijous i els divendres s'han programat dues sessions de l'espectacle: a les 19 i a les 20.30 h. I els dissabtes i els diumenges se'n faran quatre: a les 13, a les 17.30, a les 19 i a les 20.30 h. Intèrprets i públic (entre 50 i 70 persones) s'aplegaran a l'escenari del teatre Conservatori de Manresa.