El Primera Persona s'acomiada després de nou anys

El festival Primera Persona s'acomiada després de nou anys amb una darrera edició que tindrà lloc el 15 de maig al Pati de les Dones del CCCB amb una desena d'actuacions. En un comunicat, han explicat que Primera Persona diu adeu amb "una festa i una flamant edició temàtica: Primera Persona especial 'Cicatrius'. El projecte traspassa aquest cop els escenaris i, a banda de presentar les tradicionals actuacions, pren també la forma d'un llibre d'homenatge amb textos, cançons i vinyetes de més d'una vintena de creadors nacionals".

L'any 2012, sota el lema "Jo sóc el meu heroi", el Teatre del CCCB s'omplia per primera vegada de les vivències personals d'un grapat de músics i escriptors narrades en primera persona. Nou anys després, els directors del festival, Kiko Amat i Miqui Otero, han decidit posar-li punt final en "un aniversari imperfecte per a un festival que no s'havia posat mai la perfecció com a meta", confessa Amat.

Al llarg de totes aquestes edicions, més de 200 creadors entre escriptors, periodistes, músics, cineastes i dibuixants han compartit amb gairebé 10.000 espectadors les seves particulars històries, generoses porcions de la seva intimitat. Pels escenaris del festival hi han passat autors com Robert Forster, Julieta Venegas, Vivian Gornick, James Rhodes, Brett Anderson, Juan Marsé, Caitlin Moran, Eduardo Mendoza, Manolo García, Laetitia Sadier, Kiko Veneno, José Luis Cuerda o Renata Adler, i d'altres no tan coneguts pel gran públic com Amarna Miller, Oriol Llopis, Sheila Heti, Ignatius Farray, Dr John Cooper Clarke o Dani El Rojo.

La festa final del Primera Persona tindrà lloc el dissabte 15 de maig a partir de les 18.30 h amb les actuacions d'una bona part del talent reunit en la publicació digital 'Cicatrius', on monologuistes, punk-rockers, il·lustradors i novel·listes giren entorn d'un únic concepte, el de les cicatrius, tant físiques com simbòliques, aportant cadascun d'ells la seva visió personal.



Actuacions



Amb Oye Sherman com a mestra de cerimònies, passaran per l'escenari del Pati de les Dones David Caño, Anna Pacheco, Lluís Cabot i Clara Viñals, Rocío Quillahuaman, L'Hereu Escampa, Miquel Adam, Esther García Llovet, Stivijoes i Hijos del Trueno, amb la fi de festa a càrrec de Joe Crepúsculo.

Així mateix, també publicarà digitalment 'Cicatrius', que es podrà descarregar de manera gratuïta des del web del CCCB a partir del dissabte 15 de maig. "Els textos, cançons i vinyetes que trobareu aquí són un comiat i una invitació a què d'altres continuïn explicant les seves històries i vivint-les per poder-les explicar", explica Otero. Segons Amat, el projecte 'Cicatrius' és "el teló del Primera Persona, l'últim gag perquè us l'emporteu a casa".