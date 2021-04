El CLAM obre les sales de projecció amb gairebé una quinzena d'estrenes presencials fora de concurs

"El fotògraf de Minamata" producció anglesa dirigida per Andrew Levitas i protagonitzada per Johnny Deep, que narra l'experiència d'un fotoperiodista de la revista LIFE, enviat a la població japonesa de Minamata per donar testimoni dels efectes en la població, d'un vessament de mercuri, obrirà la dissetena edició del CLAM i les projeccions presencials en caràcter d'estrena de la secció Pantalla Oberta, que oferirà els films:

"Cerca de ti" del director italià Uberto Passolini, inspirada en fets reals sobre la història d'un pare que ha criat al seu fill en solitari i quan descobreix que li queden pocs mesos de vida, comença una lluita per trobar la família ideal pel nen de quatre anys. "Red Brazalets" del director alemany Felix Blinder, sobre la vida prèvia a l'hospitalització dels membres de polseres vermelles i com el destí els uneix. "Pequeños milagros en Peckham Street", pel·lícula búlgara de les directores Vesela Kazakova i Mina Mileva, que retrata la rabiosa actualitat del Brexit en una història que narra la incidència d'aquesta decisió en una comunitat londinenca formada principalment per persones immigrants. "Hijos del sol", producció iraniana dirigida per Majid Majidi, en la que un grup de nens intenten sobreviure entre els petits treballs en un garatge i la pràctica de delictes menors. "Here we are", del director israelià Nir Bergman que ens apropa l'emotiva historia de l'Uri, un adolescent amb autisme que ha d'ingressar en una llar especialitzada, però el pare que l'ha criat decideix fugir amb ell davant el dubte de si el fill està preparat per a la separació, quan en realitat qui no està preparat és el mateix pare.

A la gala de clausura i després del lliurament de premis del certamen s'estrenarà "Supernova", el darrer treball del reconegut director anglès Harry Macqueen, amb un repartiment encapçalat per Colin Firth, Stanley Tucci i James Dreyfuss, que ens fa reflexionar sobre l'Alzheimer mitjançant la història de Sam i Tusker, un pianista i un escriptor que són parella des de fa vint anys i un d'ells comença a patir els símptomes de la malaltia.

A l'oferta cinematogràfica d'aquesta secció s'hi sumen els documentals "El año del descubrimiento" i "Com robar un país", en el marc de les sessions especials de Cine Club Manresa; a més dels llargmetratges "A Stormy Night", "Hedwig and the angry inch" i el curt "Before the eruption" del CLAM Jove, o la pel·lícula "Radiacions" de la directora catalana Judith Colell que rebrà el Premi d'Honor del Certamen.

Acabant de completar la programació cinematogràfica del CLAM, els deu curtmetratges i cinc llargmetratges de les seccions oficials a concurs es podran veure on-line mitjançant la plataforma Festhome TV; el llargmetratge "Belles fulles de tardor" del director manresà Enric Roca, que pertany a aquestes seccions, també es podrà veure presencialment el divendres dia set a l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa.

Els escenaris de les projeccions presencials seran l'Auditori de La Plana de l'Om i els cinemes Bages Centre a Manresa, l'Auditori Agustí Soler i Mas al Centre Cultural La Creueta, de Navarcles i al Teatre Casal Cultural, de Sant Fruitós de Bages.