God Save The Queen actuarà a l'Estadi Olímpic el 7 de juliol per celebrar els 50 anys de la banda original

El grup argentí God Save The Queen actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el dimecres 7 de juliol. Amb més de vint anys de trajectòria, la banda de tribut a Queen arriba a la capital catalana després d'oferir una gira amb cent concerts amb entrades exhaurides i 300.000 espectadors arreu del món. Tot plegat per celebrar els 50 anys del grup original. L'espectacle oferirà un repàs de la trajectòria musical de la mítica banda britànica i recrearà temes de totes les seves etapes, amb clàssics com 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You', 'We Are The Champions' o 'Radio Gaga', entre altres. Les entrades ja estan a la venda a theproject.es.