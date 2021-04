El Clam obre deu dies de festival amb «El fotógrafo de Minamata»

Amb la presència de Serafí Vallecillos, director del Clam; Marc Aloy, alcalde de Manresa; Josep Maria Feliu, alcade de Navarcles i Àdria Mazcuñan, alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, avui (19.30 h), s'inaugurarà el 17è Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya a la sala 12 del Multicinemes Bages Centre que, per primer cop, se suma com a espai cinematogràfic a un certamen que durarà deu dies i que combinarà la programació en línia (curts i llargs a concurs) i la presencial.

El fotógrafo de Minamata producció anglesa dirigida per Andrew Levitas i protagonitzada per Johnny Deep, narra l'experiència real del fotoperiodista Eugene Smith , enviat el 1971 per revista Life a la població japonesa de Minamata per donar testimoni dels efectes en la població d'un vessament de mercuri. El film (amb aquesta única sessió) obrirà el festival i les projeccions presencials en caràcter d'estrena de la secció Pantalla Oberta. En total, i fins al dia 9 de maig, seran una quinzena de propostes (Pantalla Oberta, CLAM Jove i sessions especials de Cine Club Manresa).