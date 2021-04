Projecció de sis curts finalistes del concurs convocat per Ampans per fomentar la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual. La sessió, amb entrada gratuita, es farà dissabte, a les 12 h, a la Plana de l'Om de Manresa. L'emblemàtic Premi Pere Casaldàliga s'atorgarà a l'Associació Lligam, fundada el 1992 a Barcelona amb la intenció de vetllar per la reinserció social de les dones. Es lliurarà diumenge, a les 12 h, a La Creueta de Navarcles.