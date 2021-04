Manresa es reivindica com a ciutat de cine amb actes destacats per l'Any Plácido

El proper 27 de desembre se celebraran els 125 anys de la primera projecció de cinema a Manresa i al febrer va fer 60 anys del rodatge a la ciutat de Plácido, una de les pel·lícules emblemàtiques del director valencià Luis García-Berlanga (1921-2010), que va ser candidata als Oscars. L'Ajuntament de Manresa ha aprofitat la coincidència d'aquestes dues commemoracions per impulsar el projecte Manresa i Acció. Vivint en pantalla gran, sumant esforços amb entitats (CineClub, El Galliner, Cinemes Bages Centre, el Clam...) i persones vinculades al setè art.

Així, amb un programa d'activitats al llarg de tot l'any (projeccions, xerrades, exposicions, concerts... i fins i tot una fira dedicada al cinema de cara a l'octubre) es vol reivindicar l'aportació de Manresa a la cultura cinematogràfica i el potencial de la ciutat per acollir rodatges (en quatre anys s'hi han gravat una seixantena de produccions, que han deixat 2 milions d'euros). Entre el conjunt d'iniciatives, la regidora de Cultura, Anna Crespo, avançava ahir que és a punt de concretar-se un acord amb els Multicinemes Bages Centre per fomentar l'accés d'infants i adolescents a les projeccions en pantalla gran.

L'Any Plácido, l'epicentre

Una bona part de les activitats en el marc del projecte Manresa i Acció se centren en l'Any Plácido, que també coincideix amb l'Any Berlanga, ja que el director valencià el proper 3 de juny hagués fet 100 anys. Tal i com va recordar Joan Morros, d'El Galliner, una de les característiques de la pel·lícula de Berlanga és que «s'hi veu Manresa contínuament: els lavabos de Sant Domènec, les escales de la caserna del Carme... Ja hem fet algunes projeccions, i la gent gran s'emociona en veure la ciutat del 1961».

El Galliner, que com a entitat administradora de les festes de la Llum ja va impulsar un recorregut pels teatres i cinemes de Manresa, organitzarà la Setmana Plácido del 17 al 23 de maig, amb xerrades, taules rodones i, sobretot, projeccions de la pel·lícula, especialment en instituts i residències. «L'objectiu és que molta gent la vegi, perquè molts potser n'han sentit parlar, però no l'han vist. És una bona oportunitat per recordar-la i també perquè els joves la descobreixin, perquè retrata com el franquisme abordava la pobresa», remarcava Morros.

També l'Associació Memòria i Història de Manresa té previst publicar un web, el 7 de maig, que aplegarà tota la informació sobre el rodatge de Plácido a Manresa.

El ´carromato' original, localitzat

El responsable de la Manresa Film Office, Aleix Farrés, explicava que han localitzat el carromato original que conduïa Plácido, el protagonista de la pel·lícula, interpretat per Casto Sendra Cassen. No va poder avançar si s'exposarà perquè «fa més de 25 anys que no funciona i cal veure si l'arreglem», però seria una bona peça per la Fira del Cine, que es prepara per als dies 9 i 10 d'octubre. «És una fira per fer participar el públic», destacava Farrés, i acollirà exposicions de fotos, de discos, i de cotxes que han participat en rodatges... com també ha estat el cas de la sèrie Hache. De cara a «crear ambient de cinema», es vol convidar a directors i actors a participar en xerrades.

Projeccions en 35 mm

La contribució de Cineclub Manresa a les activitats de Manresa i Acció té dues vessants. D'una banda, arran de la celebració dels 125 anys de la primera projecció de cinema a la ciutat (Manresa va ser pionera, just després de Barcelona), ja s'ha iniciat el cicle Cinema dins del cinema, amb la recuperació de pel·lícules antigues que, a partir d'ara, es projectaran en 35 mm al teatre Conservatori, el mateix escenari on es va veure cinema el 1896. El desprecio, de Jean-Luc Godard, es visionarà el 6 de juny; i Vivir rodando, de Tom Dicillio, el 24 d'octubre. L'entitat també portarà una exposició sobre el Cineclubisme produïda per la Filmoteca. I, d'altra banda, Cineclub s'adhereix al projecte De Minorisa a Carst de Manel Camp, amb la projecció de Fanny Pelopaja, de Vicente Aranda (27 de maig); i Gràcies per la propina, de Francesc Bellmunt (31 d'octubre), films amb banda sonora del músic manresà.

I el festival Clam, que s'inaugura avui (vegeu pàgina 31), organitza la taula rodona Passat, present i futur del cinema al Bages (dilluns, 19 h, Plana de l'Om), amb Jordi Padró, Manuel Quinto, Carles Ortega, Àngel Torrent i Esteve Soler, moderats per Joan Barbé.