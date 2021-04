Les noves estrenes que arriben a les plataformes digitals

Netflix estrena la sèrie «El Inocente», de producció espanyola i protagonitzada per Mario Casas, sobre un home que volia evitar una baralla i va acabar matant a una persona. També la pel·lícula d'animació «Los Michel vs. Las Máquinas», on una família es troba enmig d'una guerra contra dispositius tecnològics que intenten apoderar-se del món. I la segona temporada de «Selena», sobre la cantant mexicano-americana Selena Quintanilla. També arriba la pel·lícula d'acció «Operación Overlord» i el drama «Y mañana el mundo entero».

La plataforma d'HBO, estrena la sisena temporada de «DC's Legends of Tomorrow» i la temporada final de «POSE». També arribarà la pel·lícula d'animació «Trolls», i la primera i la tercera part de la trilogía de Batman dirigides per Chirstopher Nolan i protagonitzades per Christian Bale, «Batman Begins» i «El Caballero Oscuro: la leyenda renace».

A Disney+ arriba el drama «El día que vendrá», ambientada en la postguerra alemanya, on una dona viatja a Hamburg per reunir-se amb el seu marit i descobreix que haurà de conviure en una casa compartida amb un alemany vidu i la seva filla.

«Sin Remordimientos» és una producció original d'Amazon Prime, sobre un exmarine reconvertit en un agent en cobert de la CIA que busca venjar-se per l'assassinat de la seva dona. A aquesta plataforma també arriba la pel·lícula d'animació «Abominable», sobre una noia que descobreix que hi ha un yeti amagat al terrat del seu edifici.

Per últim, a Movistar s'estrena «The Mauritanian», un drama sobre un home que el govern dels Estats Units el va capturar sense cap judici ni cap delicte i porta sobrevivint durant més d'una dècada a la presó de Guantánamo quan es presenta una advocada i la seva ajudant per defensar-lo. I «Burden», una història real, d'un home que forma part del KKK i acaba sent acollit per un reverend afroamericà.