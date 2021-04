Vint anys del Senyor dels Anells de Jackson

Coincidint amb el vintè aniversari de l'estrena del primer film de la trilogia del Senyor dels Anells, La comunitat de l'anell, de Peter Jackson, Warner Bros porta als cinemes la reestrena de la pel·lícula. El jove hobbit Frodo Bolsón comprèn que ha de dur l'anell de poder fins allà on va ser forjat per Sauron, per destruir-lo abans no el trobi ell i sotmeti la Terra Mitjana a una era de foscor. Una petita expedició l'acompanyarà en aquesta llarga i perillosa aventura. Una oscaritzada adaptació de la novel·la de J. R. R. Tolkien que va superar totes les expectatives.