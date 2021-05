Carles Cases grava a Sofia el seu nou treball, ajornat fa un any per la pandèmia

El primer cop que el compositor Carles Cases (Sallent, 1958) va viatjar a Sofia per enregistrar amb els músics de la Bulgarian Symphony Orchestra va ser el 1992, quan treballava en una banda sonora del cineasta Ventura Pons. I, des de llavors, la capital búlgara -«per qualitat i preu»- és el seu destí de capçalera quan ha de gravar les seves produccions. La propera, també. Ara fa un any i mig, el compositor sallentí ja preparava el material del que havia de ser el seu nou treball, que tindrà com a base la seva visió de la música minimalista. I la possibilitat de viatjar a Sofia o a Sant Petersburg per iniciar la gravació. Però ni a un lloc ni a l'altre. La pandèmia ho va aturar tot. Fins avui.

Cases enregistra aquest cap de setmana amb 22 músics de corda de la Bulgarian Symphony Orchestra la base del seu nou disc. Després, tornada a casa per «continuar» confegint un treball pensat per treure la punta del minimalisme. Segurament, diu, «és el disc que hauria d'haver fet fa 4 o 5 anys però al capdavall, tant abans com ara, continuarà sent la meva visió del gènere». Per a Cases, del minimalisme «se n'ha abusat molt». Sense l'estructura clàssica de cançó, Cases es vol allunyar de la «repetició per la repetició», incorporar «estilísticament altres ingredients» i apuntar cap al «barroquisme: crec que és l'aportació que puc fer». El disc podria sortir al mercat abans d'un any.

Tardor amb l'agenda plena

I entremig i si la pandèmia ho permet, Cases tindrà una tardor moguda. Primer, una gira al Japó (de l'1 al 8 de setembre), una estada el 10 i 11 del mateix mes a Berlín (celebració de la diada), un viatge a l'octubre a Kazan (Rússia) i al desembre a Kazakhstan, en el 30è aniversari de la independència de la república ex-soviètica. Al Japó actuarà, entre d'altres, en el Festival Internacional de Yokohama. Sol al piano; a duet amb la pianista japonesa Maria Satomi Shoji; en format trio, amb la violoncel·lista russa establerta a Catalunya, Sveta Trushka -amb qui ja van fer duet la tardor del 2019; i amb orquestra. Del Japó viatjarà a Berlin per actuar amb Trushka, amb motiu de la diada de l'11 de setembre.

A l'octubre, Cases s'estrenarà a Kazan amb una peça per a orgue i orquestra que li va demanar el Rector del Conservatori d'aquesta ciutat -«T'atreviries? em va demanar. I tant!, li vaig dir». Allí, explica, actuarà en l'estrena on és previst fer de dos a tres concerts. I, de moment, l'agenda del compositor sallentí té marcat el desembre, on actuarà a la capital de Kazakhstan, amb la simfònica del país, amb repertori propi i una mostra de música popular dels amfitrions.