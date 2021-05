Cases de la Música publica el nou senzill de Laura Poulain i l'EP de MayOneDay

Casa de la Música Records, el segell discogràfic de Cases de la Música, va publicar ahir la darrera composició de la bagenca Laura Poulain i l'EP de debut de la banda manresana, MayOneDay. De Poulain ja es pot escoltar el seu senzill Stuff with Laura, una cançó que marca l'inici d'aquest 2021 per a una compositora que compagina Bluebell Duet amb la seva carrera en solitari, de la qual va presentar fa uns mesos el seu darrer EP, Songs I've made in my room, a més del videoclip I fell in love at the library, gràcies a la beca de càpsules audiovisuals del Programa de Suport a la Creació. D'altra banda, MayOneDay presenta el seu primer EP, For those who are still waiting for the call, un treball nascut en quarantena, carregat de reflexió, temes propers i íntims amb melodies reverberades i guitarres nostàlgiques. La banda ja va publicar fa uns mesos el senzill Make It Right.