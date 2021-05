Clam d'estrena al Bages Centre

«La millor notícia és que avui torna el Clam». L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va subratllar el «plaer» de formar part des de fa cinc anys del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, nascut a Navarcles en fa divuit, va participar ahir en la inauguració d'un certamen que l'any passat es va haver de suspendre per la pandèmia. I ho va fer en un espai d'estrena: el Bages Centre. A l'acte, que donava el tret de sortida de deu dies de festival amb la projecció d'El fotógrafo de Minamata, Aloy va estar acompanyat, entre d'altres autoritats, dels alcaldes de Navarcles, Josep Maria Feliu, que va destacar que el Clam Jove -novetat d'aquesta edició- «ha de ser el relleu generacional del festival» i d'Àdria Mazcuñan, alcaldessa de Sant Fruitós, que va remarcar el desig de «formar part del Clam en un futur», no només com a població convidada d'enguany.

Una inauguració que va servir per fer un repàs a la programació de les diferents seccions -Clam Jove, Pantalla Oberta i secció competitiva, aquesta darrera ja disponible en visionat online a través de la plataforma Festhome TV- i perquè el seu director, Serafí Vallecillos posés en valor la importància de «tornar» després d'un any en blanc perquè, va dir, «entenem que la cultura és un bé preuat». Un festival, pensat «per a tothom» amb el desig que els espectadors «se'l facin seu».

El Clam, «una proposta cultural de transversalitat social», com van apuntar els organitzadors, continua avui i demà amb projeccions a Navarcles, Manresa i Sant Fruitós. Demà, a La Creueta, a les 12 del migdia, es farà un dels actes emblemàtics del certamen: el lliurament del Premi Pere Casaldàliga a l'entitat Lligam (clamfestival.org)