Monistrol de Calders inaugura amb Txema Rico una sala d'exposicions

L'Ajuntament de Monistrol de Calders inaugurarà avui (19 h) la sala d'exposicions Cal Ros. L'espai, situat al cèntric carrer de la Vinya, ha estat cedit a l'Ajuntament pels propietaris, amants de l'art i la cultura. El seu nom és el que ja tenia l'antiga botiga, que encara és molt recordada pels veïns.

El projecte neix des de la necessitat de tenir un espai dedicat específicament a realitzar exposicions, ja que fins ara s'utilitzaven espais polivalents on es realitzen altres activitats i això no permetia elaborar una programació regular. L'objectiu, segons la regidoria de Cultura, és posar Cal Ros a disposició dels artistes per oferir-hi «propostes artístiques variades, contemporànies, valentes».

El nou espai s'estrenarà amb l'exposició de pintura La segona oportunitat, a càrrec del bagencTxema Rico. El vernissatge comptarà amb l'acompanyament musical de Joan Mas al saxofon. I ja hi ha programació mensual fins al setembre: col·lectiva d'art urbà, Ramon Furriol, Francesc Palomas i Nayad Kayd Ferrón.