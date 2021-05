Rastre de sang en el temps

Si atrapar un assassí en sèrie ja és una tasca complicada, fer-ho quan el criminal pot viatjar en el temps i escampar el seu macabre llegat per la història recent aturar-lo es converteix en una missió quasi impossible... fins que es mira amb els ulls adequats.

Un cruel homicida, la ciutat de Chicago, tot un ventall de moments temporals del segle XX i una víctima que, contra tot pronòstic, sobreviu a un atac mortal. La sud-africana Lauren Beukes conjura tots aquests elements a Les lluminoses, un thriller amb elements fantàstics protagonitzat per Harper Curtis, un rodamón que viatja en el temps –entre els anys 30 i els 90– cometent assassinats rituals de noies i relacionant les víctimes amb una sèrie d'objectes vinculats a crims anteriors inspirats per una casa abandonada que serveix, alhora, de portal entre un i altre temps. Sumant amb naturalitat la novel·la negra i el gènere fantàstic, Beukes presenta una història que salta endavant i enrere per fer desplegar la trama i, alhora, mantenir en tot moment ben alerta els lectors amb una ambientació i una munió de detalls històrics que s'adapten a la perfecció a cada entorn. Tot plegat amb una potent galeria de secundaris salpebrada amb uns personatges carismàtics entre els quals sobresurt la jove Kirby i la seva determinació per desemmascarar Curtis.