El jurat del premi Puig i Simon dona llum verda a l'obra de l'historiador Josep Alert

El jurat del premi Pare Ignasi Puig i Simon 2019 –inclòs en els Lacetània– ha donat la conformitat a l'obra finalitzada de l'historiador Josep Alert que porta per títol Proposta de buidatge bibliogràfic per a la posada en valor del patrimoni de la Barcelona ignasiana: elements per a la construcció d'un relat. El resultat del treball correspon a l'edició del 2019, e n què l'autor té un any per desenvolupar la recerca proposada en el projecte premiat, amb opció a pròrroga, com és el cas. El de Josep Alert Puig és un compendi molt exhaustiu de recursos historiogràfics, bibliogràfics, documentals i de localitzacions en relació amb les estades i vinculació de Sant Ignasi a la ciutat de Barcelona per a ús en possibles propostes de difusió i dinamització turística.

Amb un llenguatge telegràfic, l'autor descriu en un primer apartat els principals esdeveniments, escenaris i personatges relacionats amb les estades de Sant Ignasi a la Ciutat Comtal. En un segon apartat, l'autor relata sintèticament el context polític, social, econòmic, religiós, cultural i urbà de la ciutat de Barcelona en l'època d'Ignasi i dels primers temps dels jesuïtes. Finalment, ofereix un conjunt de recursos gràfics i fotogràfics per utilitzar en futurs productes de difusió turística.

El treball premiat es pot consultar a l'Arxiu Comarcal del Bages o bé a la pàgina web de Manresa 2022 (www.Manresa2022.cat).