En què consisteix ser una bona mare?

No existeix la maternitat perfecta. Quan ets mare, és fonamental repetir-te aquest mantra. El mateix si ets pare, per descomptat. Avui en dia, ens exigim més que mai a l'hora de criar als nostres fills i filles. Visitem totes les escoles del barri, aprenem cuina saludable, devorem tot el que cau a les nostres mans sobre criança i educació..., i encara així aquest dubte constant: ho estaré fent bé? Sense oblidar quan perds els nervis i acabes martiritzant-te per haver-te equivocat amb la teva reacció. Volem fer-ho millor, ser millors pares i mares.

I d'aquí prové la recomanació de llegir llibres com El poder de la presencia. Cómo la presencia de los padres moldea el cerebro de los hijos y configura las personas que llegarán a ser (Alba Editorial), del professor de psiquiatria Daniel J. Siegel i la psicoterapeuta infantil i juvenil Tina Payne Bryson. Els dos prestigiosos especialistes, autors del best-seller El cerebro del niño (Alba Editorial), parteixen d'una base científica per oferir una narració instructiva i clarificadora. Probablement no ens equivoquem si diem que aquest llibre pot convertir-se en la teva nova bíblia per a una criança positiva i feliç.

Siegel i Payne parteixen d'una premissa: no existeix una manera de criar els fills lliure de defectes. I tranquil·litza molt quan t'ofereixen el seu primer consell: «Quan no sàpigues bé com reaccionar davant del teu fill en una situació determinada, no et preocupis [...] En lloc de preocupar-te, o de tractar d'aconseguir una perfecció que senzillament no existeix, n'hi ha prou amb ser-hi present».

L'afecció segura

Donar als teus petits una presència de qualitat, posant tota la teva atenció i la teva consciència en aquest moment, ofereix uns beneficis insospitats per a ells. Tan senzill i tan complex alhora. Estar present consisteix, segons els autors, en complir quatre condicions: ajudar els nens a sentir-se segurs (protegits), vists (els prestes atenció), consolats (estàs al seu costat en els mals moments) i fora de perill (els ajudes a sentir-se a gust en el seu món). La conseqüència: aconseguirem una afecció segura, el més important que podem fer per ells. Influirà fins i tot en la configuració del seu cervell.

Una afecció segura proporcionarà als nostres fills i filles més oportunitats de prosperar a l'escola, en les relacions i en la vida i, per tant, una major satisfacció i felicitat. Segons nombrosos estudis científics, la resposta a aquesta gran pregunta que és «en què consisteix ser una bona mare o un bon pare?», passa per aquesta presència parental per atorgar-los una vinculació afectiva segura.

Entendre el teu passat

Per aconseguir aquest objectiu, els autors d'El poder de la presencia apunten a la importància d'analitzar la nostra pròpia infància. La resposta és bàsica per a entendre en quin adult t'has convertit. Aquest seria un dels molts valors del llibre: després de llegir-lo i fer-te reflexionar, podràs comprendre com vas ser criat, podràs entendre la teva història i donar-li una coherència, per a després corregir o millorar la criança dels teus fills. La bona notícia és que l'afecció segura, encara que un mai l'hagi experimentat, pot aprendre's.

Siegel i Payne parlen de les diferents afeccions insegures que existeixen i de com poden influir en el desenvolupament del nen i en l'adult que serà. Els divideixen en tres: evitatiu (indiferència davant les necessitats del nen), ambivalent (a vegades respon a les necessitats, d'altres no) i desorganitzat (amb greu falta de sintonia davant les necessitats del nen). «Tots naixem amb impuls de connexió», raonen Siegel i Payne, per això quan ens manca una connexió amb els nostres cuidadors ens afecta fins i tot sense ser-ne conscients. «Quan donem sentit a les nostres experiències i ens esforcem per comprendre les ferides dels nostres propis pares, podem trencar el cicle i evitar transmetre l'herència de l'afecció insegura.

Com estrènyer vincles

El poder de la presencia aprofundeix en els quatre aspectes fonamentals perquè un petit pugui sentir-se segur, vist, consolat i fora de perill, oferint consells molt útils per a situacions quotidianes: què fer quan té una rebequeria i comença a pegar-te? Què passa si perds els estreps i et comportes malament amb els teus fills? Com actuar si hi ha alguna cosa que no t'agrada d'ells? Creus que els estàs mimant massa?

D'entre tots els suggeriments de Siegel i Payne, en destaquem dos que poden resultar especialment valuosos. Un relacionat amb situacions d'estrès: «Un dels missatges més poderosos que pots transmetre als teus fills quan estan alterats és: «Estàs fora de perill. Sóc aquí. No estàs sol. Tot anirà bé». Un altre té a veure amb els dubtes sobre si hauries de ser més rígida: «Malcriar a un nen és cedir a tots els seus capricis, o comprar-li tots els objectes que desitja. Però, prestar atenció a les seves necessitats emocionals? Això no és malcriar-lo. Això no és mimar-lo. A això se li diu estar en sintonia o connectar».

A través d'una sèrie d'estratègies clau, d'exemples reals molt clarificadors (alguns il·lustrats) i de preguntes clau per a fer-te reflexionar, els autors de El poder de la presencia t'ajuden, sense cap mena de dubte, a convertir-te en una millor progenitora o en un millor progenitor.