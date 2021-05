Miki Núñez fa doblet en uns Premis RAC 105 que també distingeixen Nil Moliner, Buhos i Jarabe de Palo

RAC 105 ha anunciat aquest matí els guanyadors dels primers premis RAC 105, que distingeixen Miki Núñez amb el guardó de millor artista per votació popular i el de millor videoclip de l'any per la proposta col·lectiva 'Jo em corono'. Nil Moliner i Jarabe de Palo aconsegueixen els de millor àlbum i millor cançó per 'Eso que tú me das', mentre que Buhos rebrà el de millor directe per a l'espectacle 'Teràpia col·lectiva'. El premi al grup revelació serà per a Stay Homas, mentre que la cançó que més ha sonat a l'emissora ha estat 'Tant de bo', de Suu. Aquests dos últims artistes, sumats a Beth, Els Amics de les Arts i Nil Moliner, passaran per l'escenari de la gala dels premis, que tindrà lloc a la Sala Barts de Barcelona el 18 de maig.

L'esdeveniment també viurà per primera vegada l'estrena en directe de la nova cançó de Doctor Prats i el duet de Sara Roy i Miki Núñez.

Els guanyadors dels Premis RAC105 han estat escollits per un jurat format per Jofre Llombart (sotsdirector de RAC 1 i RAC 105), Albert Buscarons (RAC 105), Agnès Marquès (No ho sé de RAC 1), Silvia Colomé (Cultura de La Vanguardia), Laura Duran (Canet Rock), Jordi Herreruela (Festival Cruïlla) i el doctor Bonaventura Clotet.