Les entrades per veure «Beethoven, el cant dels pobles» al Conservatori, a la venda

L'estrena a Manresa de 'Beethoven, el cant dels pobles', ja torna a tenir data: serà el diumenge 5 de setembre vinent a les 18 al teatre Conservatori. Les entrades pel concert -inicialment programat per l'1 de novembre passat, però que es va haver d'ajornar a causa de les mesures per frenar la pandèmia- es posaran a la venda demà dimecres a partir de les 11h a les taquilles del Kursaal i també per internet a Kursaal.cat.

Els Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central (AMARESC) portaran al teatre Conservatori de Manresa la producció "Beethoven, el cant dels pobles", un projecte musical, gestat a la capital bagenca, i estrenat l'agost de 2020 a la Shubertíada de Vilabertran. Es tracta d'un dels tresors musicals menys coneguts i, paradoxalment, més populars del catàleg del gran compositor vienès: les cançons folklòriques de diferents nacions europees que va arranjar en la seva època de maduresa. La iniciativa es va fer realitat aprofitant l'avinentesa del 250è aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Després d'un procés de recerca i selecció musicològica, s'estrenarà aquest repertori a casa nostra a càrrec d'un grup novell de música de cambra, el conjunt KALLIAS, liderat pel pianista d'arrels manresanes Francisco Poyato. D'aquesta manera, a banda d'una estrena nacional, la present producció també vol reivindicar el talent i la vàlua dels músics emergents catalans.

L'extens corpus de cançons folklòriques de Beethoven -prop de 180 en total-, compostes just quan el despertar de l'esperit nacional dels pobles començava a prendre volada sota l'impuls del Romanticisme, constitueixen un repertori absolutament desconegut però d'una gran vitalitat, frescor i atractiu musicals, concebut per a diferents veus solistes i un petit conjunt instrumental. Uns cants que brollen directament de la veu del poble i que esdevenen sublimats als pentagrames per un dels orfebres més extraordinaris de la història de la música universal.

Les entrades per ''Beethoven, el cant dels pobles' tenen un preu de 15€ (10€ majors de 65 anys i C. Galliner i 6€ menors de 25 anys i escoles de música).